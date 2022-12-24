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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

إلغاء الجزء الثاني من مسلسل مسلسل She Hulk

مسلسل She Hulk الجزء
مسلسل She Hulk الجزء الأول

كشفت تقارير إخبارية أجنبية عن إلغاء الجزء الثاني من مسلسل She Hulk، بعد فترة قليلة من عرض جزءه الأول، وذلك بقرار من الشركة المنتجة التي رفضت استكمال الجزء الجديد بسبب عدم نجاح الجزء الأول. 

 

مسلسل  She Hulk الجزء الأول 

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل She Hulk أول مواجهة بين النسخة النسائية من الوحش الأخضر وبروس بانر الذي يلعب دوره مارك رافالو في سلسلة أعمال الأفينجرز الشهيرة التي طرحتها مارفل وحققت بها نجاحات كبيرة على مدار سنوات.

عرض مسلسل She Hulk، ونالت الحلقة الأولى إشادات كبيرة مع حالة الزخم ومشاهد الأكشن والأحداث الكوميدية التي لاقتها المحامية جينيفر والترز بعدما تحولت إلى النسخة النسائية من الوحش الشهيرHulk.

عرض الموسم الأول من مسلسل She Hulk على مدار 9 حلقات، ولفت الأنظار إليه من الحلقة الأولى، ونال إشادات عالية من النقاد والجمهور.

Hulk She Hulk مسلسل She Hulk مسلسل She Hulk الجزء الأول مسلسل She Hulk الجزء الثاني

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