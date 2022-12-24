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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

برفقة زوجها .. هبة مجدي تخطف أنظار جمهورها عبر انستجرام

صدى البلد

شاركت الفنانة هبة مجدي جمهورها صورة جديدة ، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “انستجرام".

وظهرت هبة مجدي بإطلالة جذابة محتشمة برفقة زوجها محمد محسن ، مرتدية فستان طويل باللون الاسود ، مما حازت علي اعجاب متابعيها.


يذكر أن آخر مشاركات هبة مجدى الدرامية كانت فى رمضان المنقضي 2022 بمسلسل "المداح - أسطورة الوادي" بطولة حمادة هلال، وأحمد عبد العزيز، وسهر الصايغ، وخالد سرحان، ودنيا عبد العزيز، وحنان سليمان، وكمال أبورية، وولاء الشريف، وحنان سليمان، وعفاف رشاد، وهلا السعيد، وضيف الشرف أحمد بدير، وآخرين، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

وشاركت هبة مجدى فى مسلسل "نصيبى وقسمتك 3" حكاية براد شاى وشاركها البطولة هانى عادل وعبير صبرى وتونى ماهر وثناء شافع وأن المسلسل من تأليف عمرو ياسين وإخراج محمد سلامة.

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