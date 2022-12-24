انقطاع الكهرباء وفوضى في حركة النقل بسبب عاصفة ثلجية في الولايات المتحدة

عرضت فضائية “يورونيوز”٫ فيديو يرصد انقطاع الكهرباء وفوضى في حركة النقل بسبب عاصفة "تاريخية" في الولايات المتحدة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة تحتفل بعيد الميلاد في أجواء عاصفة "تاريخية" حرمت 1.5 مليون منزل من الكهرباء وأدت في موسم السفر هذا، إلى إلغاء أكثر من خمسة آلاف رحلة جوية وإغلاق طرق سريعة وحوادث سقط في بعضها قتلى.



وهذه العاصفة التي وصفتها وكالات الأرصاد الجوية الأميركية بـ"التاريخية" تخللها تساقط كثيف للثلوج وهبت رياح قطبية وانخفاض في درجات الحرارة إلى 48 دون الصفر في بعض الأماكن.

وأطلقت تحذيرات وإرشادات لأكثر من 240 مليون شخص أو 70 بالمئة من الأميركيين في الولايات المتحدة.

و أدت هذه الظاهرة إلى فوضى في قطاع النقل بينما اجتاح ملايين الأميركيين الطرق والمطارات للسفر في موسم أعياد نهاية السنة.