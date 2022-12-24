عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

انقطاع الكهرباء وفوضى في حركة النقل بسبب عاصفة ثلجية في الولايات المتحدة

اصفة تاريخية في الولايات
اصفة "تاريخية" في الولايات المتحدة

عرضت فضائية “يورونيوز”٫ فيديو يرصد انقطاع الكهرباء وفوضى في حركة النقل بسبب عاصفة "تاريخية" في الولايات المتحدة.

 

وأوضحت أن  الولايات المتحدة تحتفل بعيد الميلاد في أجواء عاصفة "تاريخية" حرمت 1.5 مليون منزل من الكهرباء وأدت في موسم السفر هذا، إلى إلغاء أكثر من خمسة آلاف رحلة جوية وإغلاق طرق سريعة وحوادث سقط في بعضها قتلى.


وهذه العاصفة التي وصفتها وكالات الأرصاد الجوية الأميركية بـ"التاريخية" تخللها تساقط كثيف للثلوج وهبت رياح قطبية وانخفاض في درجات الحرارة إلى 48 دون الصفر في بعض الأماكن.

 

وأطلقت تحذيرات وإرشادات لأكثر من 240 مليون شخص أو 70 بالمئة من الأميركيين في الولايات المتحدة. 

 

و أدت هذه الظاهرة إلى فوضى في قطاع النقل بينما اجتاح ملايين الأميركيين الطرق والمطارات للسفر في موسم أعياد نهاية السنة.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

720 جنيها مرة واحدة|انخفاض أسعار الذهب بعد رفع الفائدة وعيار21 الآن مفاجأة

انهيار الدولار بالسوق السوداء|تراجع 12 جنيها دفعة واحدة ومفاجأة في سعره الآن بالبنوك

بناء على طلب وزير المالية.. إحالة رجل أعمال إلى الجنايات| تفاصيل

12 جنيها هبوط بالسوق السوداء.. مفاجأة في سعر الدولار الرسمي غدا

3 جثث متفحمة ولودر تحت الكوبري.. التفاصيل الكاملة لحريق خط غاز مدينة نصر

قرار عاجل مفاجئ من طبيب الأهلي بسبب إصابة أكرم توفيق

خطفت جوز صاحبتها… بلوجر شهيرة تثير الجدل على السوشيال ميديا

خسائر فادحة لأباطرة السوق السوداء.. الدولار يسجل 24.67 جنيه للشراء.. فيديو

ترشيحاتنا

ليفربول ينسحب من سباق التعاقد مع بيلينجهام.. وريال مدريد يقترب من ضمه

رئيس جمهورية مدغشقر يمنح سفير مصر وسام قائد

يحتضنهن من الخلف ويضع يده أسفل ملابسهن.. تفاصيل سقوط متحرش كوبري أكتوبر

بالأسماء.. الجامع الأزهر يعلن الفائزين في مسابقة حفظ وتجويد القرآن الكريم

البسوا تقيل.. الأرصاد تكشف عن أماكن سقوط الأمطار خلال الأسبوع الحالي

رئيس الوزراء المجري يفجر مفاجأة بشأن السلام في أوكرانيا|تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان قصير.. هيفاء وهبى تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

نشرة المرأة|بلوجر شهيرة تثير الجدل على السوشيال ميديا... و10 صور أثارت الجدل لـ محمد زيدان وزوجته

بابا نويل هيقولك عليها.. اعرف الهدية المناسبة لكل برج في الكريسماس

بفستان لافت.. سيرين عبد النور تستعرض أناقتها| شاهد

فيديو

محمد حماقى يكشف تفاصيل لقائه الأخير بوالده وطفولته المتمردة

غادة إبراهيم تكشف تفاصيل حياتها فى المقابر بسبب أم رقية.. فيديو

بعد اختفائها عاما.. أحدث ظهور للفنانة نيللى مع ابنة فيروز

تكدس مروري بين السيارات.. كواليس حريق كوبرى أحمد فخرى بـ مدينة نصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

محمد أبو العينين.. دبلوماسية برلمانية فاعلة

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

هند عصام

المومياء الطائرة

عبد المعطى أحمد

دروس عيد النصر

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ