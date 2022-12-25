سعر عيار 21 اليوم في محلات الصاغة 25-12-2022

سجل أشهر أعيرة الذهب استقرارا وهو سعر عيار 21، استقرارا في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 25-12، ليصل إلي 1650 جنيها للبيع و 1760 جنيها للشراء.

استقرار السعر

وأظهر موقع إيجيبت جولد برايس توداي المتخصص في تحديد؛ استقرار سعر المشغولات الذهبية، في بداية تعاملات اليوم وذلك لليوم الثاني علي التوالي وبدون أي تغيير لدي محلات الصاغة.

سعر عيار 24

وصل أعلي سعر جرام ذهب وهوعيار 24 الأعلي فئة من بين المشغولات الذهبية، لنحو 1886 جنيها للبيع و 1920 جنيها للشراء في محلات الصاغة.

عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 1414 جنيها للبيع و 1440 جنيها للشراء.

عيار 14

بلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 1100 جنيها للبيع و 1120 جنيها للشراء.

ضرر للجشعين

وعلي سياق متصل قالت شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنه المضاربين في أسعار الذهب من التجار، تعرضوا لخسائر فادحة بسبب الجشع في تحقيق المكاسب موضحة أن الربح الحقيقي لدي محلات الصاغة في توافر المعدن الأصفر وليس فقط جني الأموال.

أضافت الشعبة في تصريحات لها، أن الوضع الراهن هناك حالة من الاستقرار داخل السوق بعد حالة الإضطراب التي شهدتها الأسواق في الفترات السابقة خوصا و أن سعر المصنعية أصبح معروف للجميع، ولا يستطيع أي تاجر بتحديد سعر المصنعية من تلقاء نفسه.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 13.2 ألف جنيه للبيع و 13.44 ألف جنيه لل للشراء.

سعر كيلو الذهب

وصل سعر كيلو الذهب نحو 1.9 مليون جنيه للبيع و 1.92 مليون جنيه للشراء.

أوقية الذهب

بلغ سعر أوقية الذهب نحو 58.65 ألف جنيه للبيع و 59.712 ألف جنيه للشراء.

ارتفاع عالمي

وفقا لتوقعات محللون اقتصاديون فإنه من المتوقع أن ترتفع أسعار الذهب عالميا ليتصل سعر الأوقية4آلاف دولار للأوقية بحلول العام المقبل في ظل أسعار الفائدة المقبلة.

واعتبر المحللون أن ذلك النمو سيكون فرصة لوجود تداولات علي المعدن الأصفر تتراوح بين 10 و20% في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي .

ورصد المحللون شراء البنوك المركزية الأجنبية ما يقارب من 400 طن من الذهب خلال الربع قبل الأخير من العام الحالي وهو ما يجاوز ضعف الكميات الموجود لديها قبل 4 أعوام ماضية.

سوق الذهب والمصنعية

ويتابع المستهلكون بصورة مستمرة أخبار الذهب و تحركاته نظرا لأهميته بالنسبة إليهم خصوصا للفئات المقبلة علي الزواج و أصحاب المدخرات، باعتبار المعدن الأصفر مخزن آمن للاستثمار والثروة في أحلك الظروف الاقتصادية.

وتحدد محلات الصاغة سعر المصنعية بنسبة 7 حتي 10% من سعر جرام الذهب بحسب العيار و بحسب المناطق الجغرافية ومن محل صاغة لأخر.