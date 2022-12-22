انهيار تاريخي.. تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر

سيطرت أسعار الذهب، وخاصة سعر جرام الذهب في مصر عيار 21، على معظم برامج التوك شو، خلال اليومين الماضيين.



وجاء مساء اليوم الخميس، قرار من البنك المركزي، برفع سعر الفائدة، الامر الدي كان له مردود على أسعار الذهب وسعر جرام الذهب في مصر عيار 21.

سعر جرام الذهب



سجلت أسعار الذهب اليوم تراجع، بنحو 50 جينها ؛ ووصلت سعر جرام الذهب في مصر عيار 21 اليوم الخميس 1,700 جنيه كأقل سعر مقارنة بـ 1900 جنيه للشراء، وعيار 14 سجل 1,133 جنيهًا، وسجل الجرام عيار 24 : 1,897 جنيها.



في البداية أكد هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أن سعر جرام الذهب في مصر عيار 21 يشهد انخفاضًا كبيرًا، مضيفا أن سعر أونصة الذهب تراجع بمقدار 10 دولارات في أسواق الذهب العالمية، وهذا أمر ساهم في انخفاض سعر جرام الذهب في مصر عيار 21.

وأضاف هاني ميلاد، في مداخلة هاتفية عبر قناة ام بي سي مصر، أن أن أسعار الذهب تشهد تراجعًا في الأسواق المحلي، مضيفا أن سعر جرام الذهب في مصر عيار 21 الأكثر تراجعًا حاليًا.

وأشار هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إلى أن سعر جرام الذهب استقر نسبيا، وهذا شيء جيد خلال الفترة الحالية، متابعا أن هناك هبوطا كبيرا في سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي المصري الأخير.



من جانبه تناول الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء أمس الثلاثاء، في فقرة أخبارنا إيه الليلة، أسعار الذهب.

أسعار الذهب في مصر



وكشف الإعلامي أحمد موسى، خلال الفقرة، تفاصيل جديدة بشأن أسعار الذهب في مصر، وخاصة سعر جرام الذهب في مصر عيار 21.



وذهبت الفقرة، إلى أن هناك انخفاضًا لأسعار الذهب العالمية، بعد أسبوع من الخسائر الفادحة مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.



وأبرزت الفقرة، أن المعدن الأصفر يواجه احتمالات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكية، أسعارَ الفائدة العام المقبل، وهو ما يحد من استفادة الذهب من انخفاض سعر الدولار، أسعار الذهب في مصر فقدت 300 جنيه.

انخفاضاً فى الأسعار



فيما قال عمرو اللقاني، نائب رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الذهب تشهد انخفاضاً فى الأسعار خلال هذه الفترة، وأن سعر الذهب كل يوم يتغير.

وأضاف نائب رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الذهب اليوم، الأربعاء، تشهد انخفاضاً جديداً، وأن الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا يتراوح سعره الآن بين 1600 لـ 1650 جنيهًا للجرام، بعد أن شهد الذهب فى وقت سابق 1850 جنيهًا.



وأوضح نائب رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، خلال مداخلة عبر زوم على قناة إم بي سي مصر، اليوم الأربعاء، أن سعر الذهب خلال الأيام الماضية انخفض 200 جنيه في الجرام وأكثر، وأن الفترة المقبلة ستشهد انخفاضات جديدة فى الأسعار.

وكشف تفاصيل هامة بشأن أسعار الذهب، وقال إن "الذهب فى فترة ارتفع واليوم انخفض، فأسعار الذهب ليست ثابتة وكل يوم بسعر".