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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

طول عمرك راجل .. عمرو السولية يوجه رسالة لـ أكرم توفيق| شاهد

صدى البلد

وجه عمرو السولية ، لاعب النادى الأهلى، رسالة دعم لـ  أكرم توفيق بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي، ونشر عدة صور لهما عبر حسابه بموقع إنستجرام.

وكتب عمرو السولية “ ألف سلامة عليك يا حبيبى قدر الله ما شاء فعل طول عمرك راجل وبإذن الله ربنا هيشفيك ويعافيك وترجعلنا أحسن من الأول زى معودتنا ”.

يذكر أن حرص أكرم توفيق نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر على تبرئة محمود عبدالمنعم كهربا نجم الفريق الأحمر عقب اتهامه بالتسبب في إصابته بقطع في الرباط الصليبي

وكتب أكرم توفيق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام: الحمد لله رب العالمين أولا و أخيرا وثانيا في ناس بتقول كهربا سبب الإصابة مفيش حاجة اسمها كده ومفيش أي التحام بيني وبين كهربا دا قدر تاني قدر والقدر مفيهوش مفر وأنا طول عمري عارف الدنيا دار ابتلاء وأنا راضي عن ربنا واختيارات ربنا والحمد لله رب العالمين و قدر الله وماشاء فعل".

وأضاف: ثالثا شكرا لكل الناس اللي سألت عليا و اللي كان نفسه يسال .

مصر الأهلى كهربا منتخب مصر اكرم توفيق عمرو السولية

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