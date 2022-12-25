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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لطيفة توجه رسالة لـ جمهورها احتفالا بالـكريسماس .. شاهد

صدى البلد

وجهت الفنانة لطيفة رسالة لـ جمهورها احتفالا بالـكريسماس ، ونشرت فيديو لها عبر حسابها الشخصى بموقع تويتر . 

وكتبت لطيفة “ كل حبايبي وصحابي كل سنة وانتوا طيبين وان شالله كل حد يتمنى أمنية ربنا يحققهاله .. Merry Christmas ”. 

 

ويذكر أن حصلت النجمة العربية لطيفة على تكريم مجلة vogue arabia، كأفضل مطربة ملهمة في الوطن العربي للأجيال القادمة في مجال الغناء،  وهي نفس الجائزة التي حصلت عليها النجمة نبيلة عبيد في نفس الحفل عن مجال التمثيل، واللبنانية جورجينا رزق ملكة جمال الكون، كأحد أبرز الملهمات في الوطن العربي.

وعبرت النجمة لطيفة عن سعادتها بالتكريم، وقالت في تصريحات صحفية : "حقيقة مبسوطة جدا إني أكون مثال لأي شخص جديد في مجال الغناء والطرب، لأن هذا مجال عملي وموهبتي ودراستي، واعتباري ملهمة للأجيال الجديدة في هذا المجال أمر مشرف للغاية".

أضافت لطيفة أنها تفخر بالكثير من محطاتها الفنية خلال مسيرتها التي تتجاوز 40 عاما، وقالت : "أفضل قرار اخذته هو أول محطة في مسيرتي وهو قرار الذهاب إلى مصر ودراسة الموسيقى بأكاديمية الفنون"، وأوضحت أنها تسلحت بدراستها للموسيقى في مسيرتها العملية.

الكريسماس تويتر لبنان لطيفة جورجينا الوطن العربي مصر

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