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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حيلة لتنظيف المنتجات الجلدية المتسخة

يمكن تنظيف الحقيبة
يمكن تنظيف الحقيبة الجلدية المتسخة بهذه

نحتفظ جميعا بسترات وأحزمة وحقائب وأحذية جلدية، ومن المهم العناية بها، فإذا كنت ترغب في الحفاظ على الأمتعة الجلدية الخاصة بك لفترة طويلة، إليك بعض النصائح وفقا لما نشره موقع هيلثي. 

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لا تغسل الجلد 


الجلد حساس للغاية، وبسبب هذه الطبيعة لا يصح غسل المنتجات الجلدية، ولهذا يجب تنظيف الجلد باي قطعة قماش عندما يكون متسخا.
 


لا تقم بطي السترة


إذا كان لديك سترة جلدية، فلا تتركها مطوية في الخزانة أبدًا، قم بتعليقها، لتجنب ظهور تشققات عليها كما سيتم حفظها من التمزق، وإذا كانت سترة الجلد "مكرمشة" فيجب تجنب الكي بالمكواة.

الحماية من الشمس


يجب حماية العناصر الجلدية سواء كانت حقيبة أو محفظة من أشعة الشمس.. يميل الجلد إلى التلاشي بسرعة كبيرة عند تعرضه لأشعة الشمس المباشرة..

 

تنظيف الحقائب والأحذية الجلدية


 استخدم فرشاة خشنة لتنظيف الأوساخ من الحقيبة أو الأحذية. خذ قطعة قماش نظيفة وجافة لمسح الجلد وإزالة الشحوم.. الآن قم بخلط الماء والمنظف في زجاجة رذاذ ورشها على البقعة وقم بتنظيفها بقطعة قماش بيد خفيفة، سيكون الجلد واضحًا تمامًا.

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