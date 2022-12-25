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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل القرنبيط المقلي المقرمش

القرنبيط
القرنبيط

تقدم الشيف حميدة عثمان طريقة عمل القرنبيط  المقلي المقرمش المشهي لعشاق تناوله، حيث إنه يتمتع بقيمة غذائية عالية. 

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أولا: المكونات لعمل القرنبيط المقلي المقرمش 

 


١- عدد واحد قرنبيطة كاملة متقطعة ومغسولة
٢- ربع كوب دقيق
٣- ثلاث معالق نشا كبيرة
٤- نصف معلقة بيكنج بودر+ عدد 2 بيضة
٥- رشه ملح+ رشة كمون + رشة بابريكا + رشه كركم ورشة بسيطة فلفل أسود.
٦- فص الثوم مدقوق + شوية رشة بقدونس متقطع.
٧- مية لسلق القرنبيط.
٨- زيت للقلي.


طريقة عمل القرنبيط المقلي المقرمش 


يسلق القرنبيط مع بالمياه المغلية والملح والكمون. 

تحضر الخلطة وهي عبارة عن البيض يضرب جيدا ويضاف الدقيق والنشا ومعلقة من البيكنج بودر وجميع التوابل الملح والبابريكا والكمون والثوم المدقوق الفلفل الأسود الكركم ورشة البقدونس، وابدأ اخفف كل المكونات بقليل من المياه إلى أن تصبح عجينه ما بين الثقيلة والخفيفة.

 ونضع القرنبيط المسلوق فى العجينة ويوضع الزيت على النار إلى أن يحمي ويحمر القرنبيط إلى أن يصير لونة ذهبي وينشل ويصفي ويصبح جاهز للتقديم مع رشة بقدونس مقطع. 

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