آلام بعنق الرقبة مدى الحياة.. احترس من 4 أخطاء شائعة أثناء التمارين

الأخطاء الشائعة في التمرين.. يمكن أن تسبب بعض الأخطاء الشائعة أثناء ممارسة الرياضة ألمًا في عنق الرقبة لهذا السبب ينصح خبراء الصحة بتجنب هذه الأخطاء.



لماذا يحدث ألم عنق الرقبة؟

وفقا لما نشره موقع هيلثي فإن بعض تمارين الرقبة مفيدة في تخفيف آلام عنق الرقبة لكن هل تعلم أن الأخطاء التي تحدث أثناء التمرين تسبب أيضًا ألام في عنق الرقبة. أخبر خبير الصحة أميت بايسويا بأن هذه الأخطاء ترتكب أثناء ممارسة الرياضة في المنزل أو صالة الألعاب الرياضية.

خط السحب الخلفي لأسفل

تمرين السحب لأسفل الخلفي هو جزء من تمرين الظهر من خلال القيام بذلك، يمكن جعل الخصر عضليًا جدًا في هذا التمرين، لذا يجب شد الشريط باتجاه مؤخرة العنق، وشد الرقبة إلى الأمام لتظل الرقبة محايدة في السحب الخلفي لأسفل.

خطأ ضغط الحديد الخلفي

تمرين الضغط الخلفي بالبار هو تمرين رائع للكتف، ولكن حتى في هذا التمرين، فإن شد الرقبة للأمام يسبب آلام عنق الرقبة، عليك أن تحافظ على وضع الرقبة محايدًا حتى في هذا التمرين.

خطأ في انثناء الحديد

يوفر تمرين Barbell Bent Over ثباتًا للخصر والأرداف والساقين. في كثير من الأحيان ، أثناء القيام بهذا التمرين ، يدير الناس عيونهم نحو الأمام ورقبتهم نحو الخلف، يمكن أن يفسد هذا الخطأ وضع عظام الرقبة أثناء القيام بانحناء الحديد، يجب إبقاء الرقبة والعمود الفقري في وضع مستقيم.

خطأ في سحب الدمبل

يتم سحب الدمبل من خلال تمرين الصدر يمكن أن يعمل هذا التمرين على الصدر، والعضلة الخلفية ، والعضلة ثلاثية الرؤوس والدالية، لا تعلق الرقبة أسفل المقعد أثناء القيام بسحب الدمبل، ولكن أعط دعم المقعد للرقبة أيضًا لن يكون عنق الرقبة قادرًا على صنع مثل هذا.

تمرين لعنق الرقبة

يجب إجراء الإحماء قبل التمرين بسبب استرخاء عضلات الرقبة في الوقت نفسه، تساعد Tadasana و Ustrasana و Bhujangasana في تخفيف آلام الرقبة.