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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية تطالب الصحة بإطلاق مبادرة للكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم

النائبة نسرين عمر
النائبة نسرين عمر

تقدمت النائبة نسرين عمر بمقترح برغبة موجها الى المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب ؛  لتحويله الى وزير الصحة ومناقشته في لجنة المقترحات و الشكاوى ؛ بضرورة إعطاء اللقاح المضاد لفيروس الورم الحليمي البشري وجعله تطعيما روتينيا من وزارة الصحة .

سرطان عنق الرحم

 حيث تكمن أهمية توفير اللقاح في الحماية من الإصابة بمعظم حالات سرطان عنق الرحم إذا تلقته الفتاة أو السيدة قبل تعرضها للفيروس ، وإمكانية الوقاية من الإصابة بسرطان المهبل والفرج عند الإناث ، فضلاً عن أنه قد يقي من الإصابة بالثآليل التناسلية وسرطان الشرج والفم والحلق والدماغ والرقبة عند الإناث والذكور ، فعلى سبيل المثال انخفض معدل إنتشار عدوى الفيروس الحليمي البشري في إنجلترا في عام 2008  ، من 17.6%  إلى 6.1 % بعد إجراء عمليات التطعيم للأشخاص .

وأكدت النائبة نسرين عمر علي وجوب التوعية بأهمية التطعيم ضد هذا الفيروس و ادراجه في التطعيمات الروتينية للفئة العمرية المستهدفة ؛ حيث أنه مازال اختياريا في مصر ، على الرغم من تواجده اجباريا بتطعيمات الأطفال الروتينية في العديد من الدول الغربية و العربية مثل" الإمارات والسعودية " ، حيث يعد ذلك خطوة هامة نحو المستقبل  لصحة المرأة و المجتمع .

واقترحت " عمر " إطلاق مبادرة للكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم من وزارة الصحة ؛ لمعرفة نسب الانتشار الحالية ، وذلك بناء على النجاح الكبير للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن اورام الثدي التي خفضت نفقات العلاج و ارتفعت معها نسب شفاء السيدات  بنسبة تزيد عن ٩٨٪؜ من هذا النوع من الأورام بناء على الاكتشاف المبكر .

هذا ويعد فيروس الورم الحليمي البشري HPV ، أخطر أنواع الفيروسات ، لإمكانية انتقاله إلى الآخرين عبر الشخص المصاب حتى لو لم تكن الأعراض ظاهرة عليه ،  مع إمكانية ظهور الأعراض بعد سنوات عدة من الإصابة  ، حيث بلغ معدل إنتشاره بين النساء المصريات إلى 10.4% .

مجلس النواب وزير الصحة وزارة الصحة رئيس مجلس النواب الصحة فيروس الورم الحليمي البشري HPV

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