أغربها تورم الساق.. علامات تحذيرية غير متوقعة للإصابة بسرطان عنق الرحم

يعد سرطان عنق الرحم أحد الأسباب الرئيسية للوفيات الناجمة عن السرطان ويحدث بسبب فيروس الورم الحليمي البشري ، وهو فيروس شائع للغاية ينتقل عن طريق العلاقة الزوجية ، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية .

سرطان عنق الرحم

ما هي علامات التحذير؟

من المهم جدًا أن تكون على دراية جيدة بالمرض. يجب أن تكون النساء على دراية بالأعراض المتعلقة بسرطان عنق الرحم.

أعراض سرطان عنق الرحم في مراحله المبكرة هي نزيف غير منتظم بين دورات الحيض. لا ينبغي تجاهل ملاحظة النزيف الخفيف بين الدورتين ، ويجب التعامل معه فقط من خلال توصية الطبيب.

كما يعد النزيف أو النزيف بعد انقطاع الطمث ، والنزيف بعد الجماع من المؤشرات المحتملة للمرض



الأعراض الأخرى المصاحبة لسرطان عنق الرحم

مع تقدم المرض ، يمكن للمريضة أن تعاني من آلام الظهر المستمرة ، وآلام منطقة الحوض ، وفقدان الوزن ، والشهية و يمكن للمرء أيضا أن يعاني من تورم في الساقين.

يمكن أن يشير التعب غير المبرر أيضًا إلى نمو السرطان في الجسم وقد لا تظهر الأعراض خلال المرحلة الأولية

وتعد الأعراض مثل الإفرازات المهبلية ذات الرائحة الكريهة ، والألم أثناء العلاقة الزوجية، والنزيف بين الفترات العادية لا ينبغي أبدًا تجاهلها.

تورم الساق

كيف تتجنب المخاطر؟

يمكن للفحص الدوري أن ينقذ العديد من النساء ويمكن الفحص المنتظم باستخدام مسحة عنق الرحم واختبار فيروس الورم الحليمي البشري يجب أن يُجرى للنساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 25 و 64 عامًا لتقليل خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم.