شوبير: خالص التمنيات بالشفاء العاجل لمصابي حادث مباراة الأهلي والاتحاد

أعرب الإعلامى أحمد شوبير عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين في مباراة الأهلي والاتحاد لكرة السلة، وذلك من خلال تغريدة نشرها عبر تويتر.

وكتب شوبير “ خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين في مباراة الأهلي والاتحاد لكرة السلة ”.

وتسبب سقوط جزء من مدرج جماهير الاتحاد السكندري "سور حديدي" على بعض جماهير سيد البلد المتواجدة لمؤازرة الفريق السكندري خلال مباراته أمام الأهلي بكأس السوبر المصري لكرة السلة، في إلغاء المباراة.

وعقب سقوط المدرج هرع رجال الأمن إلى مدرج الفريق السكندري لمحاولة إسعاف الجماهير كما توافدت عربات الإسعاف إلى صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر لنقل المصابين إلى المستشفى.

واتخذ مسئولو الاتحاد المصري للعبة هذا القرار للاطمئنان على الجماهير قبل اتخاذ قرار باستكمال المباراة من فترة توقفها أو عدمه.