فيلم نص السنة.. محمد ثروت يروج لـ أخي فوق الشجرة

روج الفنان محمد ثروت ، لفيلمه الجديد «أخي فوق الشجرة» ونشر بوستر الفيلم عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.

وعلق محمد ثروت قائلا: "بسم الله توكلنا على الله.. فيلم أخي فوق الشجرة.. فيلم نص السنة يا… ".

يذكر أن رامز جلال، أعلن عن البوستر الدعائي لفيلمه الجديد «أخي فوق الشجرة»، والمقرر طرحه قريبا، بجميع دور العرض.

ونشر رامز جلال، عبر حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام»، البوستر الدعائي للفيلم وعلق قائلا: "بسم الله توكلنا على الله واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصاحبه وسلم، والله المستعان البوستر الرسمي لفيلم أخي فوق الشجرة .. فيلم إجازة نصف العام، وربنا يتمها على خير و يكملها بالستر".