الأب سند.. نوال الزغبي توجه رسالة لوالدها عبر إنستجرام

وجهت الفنانة نوال الزغبي، رسالة لوالدها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

ونشرت نوال الزغبي صورة لها برفقة والدها و علقت قائلة : الاب هوّي السند .

من جانب آخر، خرجت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي ، عن صمتها بعد الجدل الأخير الذي أثاره رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض الصفحات التي تتعمد نشر الأخبار المفبركة، بسبب القول إن نوال الزغبي تنتقد الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بعد عودتها للفنان المصري حسام حبيب.

وجاء تعليق نوال على أغنيتها "حفلة"، ولم تقصد أي أحد محدد في تعليقها، وقالت: "هي الغنية انعملت للمرأة القوية، واللي ما في حدا بيهزمها، وكرامتها بتضل مرفوعة، وهي بتقول يا إيه، يا لأ".