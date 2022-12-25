الكاميرات كشفت الحقيقة.. ماذا حدث في صالة مباراة سوبر السلة بين الأهلي والاتحاد؟

أجرت نيابة أكتوبر ثان ، تحقيقات موسعة في إصابة ٢٧ مشجع في مباراة سوبر السلة بين الأهلي والاتحاد السكندري في صالة حسن مصطفى بمدينة ٦ أكتوبر.

وانتقل فريق من النيابة، إلى موقع الحادث لاجراء المعاينة، وحصر التلفيات في قاعة المباراة وحرزت كاميرات المراقبة التي كشفت تفاصيل الحادث كاملا.

وتبين من تفريغ كاميرات المراقبة ومن روايات المصابين الذين استمعت النيابة لاقوالهم ، أن الجمهور وقف على "استاند" مخصص للمصورين الصحفيين والكاميرات ، ولا يحتمل أعداد من الجمهور، لذلك سقط بهم ما أدى لحدوث تلك الأعداد من الإصابات وكانت كلها طفيفة عبارة عن سحجات وكدمات وخدوش.

وتبين من التحقيقات وتحريات مباحث الجيزة بقيادة اللواء محمد الشرقاوي مدير الادارة العامة للمباحث والعقيد عمرو حجازي مفتش مباحث قطاع اكتوبر أن الاستاند الذي سقط غير مخصص للجمهور وأنه سقط نتيجة الضغط عليه كما أن القاعة حديثة ولم ينهار أي من مدرجاتها.

وأشارت التحريات، إلى أن القاعة سعتها ٥ آلاف مشجع ومباراة السلة بين الأهلي والاتحاد كان مقرر لها حضور ألف مشجع فقط بواقع ٥٠٠ مشجع من كل نادي ولم يكن هناك أي تدافع أو ضغط على المدرجات.

وأكدت التحريات خروج كاقة المصابين من مستشفيي الشيخ زايد التخصصي و٦ أكتوبر بعد تلقي الاسعافات والعلاج اللازم.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الدفع بـ 21 سيارة إسعاف، مساء اليوم السبت، إلى موقع انهيار مدرج رياضي بصالة الدكتور حسن مصطفى، بمدينة السادس من أكتوبر.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحصر المبدئي، يشير إلى إصابة 27 مواطنا ما بين كسور ونزيف معظمها اصابات غير مهددة للحياة وتم نقل 18 منهم إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي، ونقل 9 مصابين إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي، وجاري المتابعة.