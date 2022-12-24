عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحرّك أمني عاجل بعد سقوط مدرّج جماهير صالة حسن مصطفى بـ سوبر السلة

انهيار المدرج
انهيار المدرج

يتوافد عدد من سيارات الإسعاف على صالة حسن مصطفى بعد سقوط جزء من سور أحد المدرجات خلال مباراة سوبر السلة بين الاهلى والإتحاد.

وتلقت مديرية امن الجيزة اخطارا بوقوع حادث داخل صالة حسن مصطفى باكتوبر، وتم الدفع بسيارات الاسعاف وانتقلت قوات الشرطة الي موقع الحادث ويتم الان حصر اعداد المصابين بعدما اشار الفحص الاولي الى اصابة شخص واحد باصابات طفيفة.

و شهدت مباراة الاهلي والاتحاد السكندري لكرة السلة، سقوط احد الأسوار بالمدرجات المخصصة لجماهير الاتحاد  

وتوقفت مباراة الاهلي والاتحاد السكندري بعد تعرض إحد الأسوار في مدرجات جماهير الاتحاد السكندري للإنهيار.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تدخل عاجل من لاعبي سلة الأهلي بعد سقوط مدرج صالة حسن مصطفى

%15 زيادات .. بشرى سارة لأصحاب المعاشات قبل بداية العام الجديد 2023

المخدرات مش بتاعتي.. اعترافات منة شلبي ولغز الـ "4 بلاد" قبل القاهرة| تفاصيل

بناء على طلب وزير المالية.. إحالة رجل أعمال إلى الجنايات| تفاصيل

سقوط مدرج جماهير صالة حسن مصطفى أثناء مباراة سلة الاتحاد السكندري والأهلي

هبوط جديد في أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

200 جنيه غرامة .. ابعد عن هذه الأسماء لـ عيالك | محظورة

12 جنيها هبوط بالسوق السوداء.. مفاجأة في سعر الدولار الرسمي غدا

موضوعات متعلقة

لحظة إصابة عادل شكل في انهيار مدرج جماهير مباراة سلة الأهلي والاتحاد السكندري

ترشيحاتنا

طفلة الشمع.. ولادة حالة نادرة بسبب زواج الأقارب بمستشفي المحلة العام|شاهد

توقعات بانكماش اقتصاد بيلاروسيا بنسبة 4٪ بسبب العقوبات الأمريكية والأوروبية

لجنة لكشف ملابسات سقوط سور مدرج مباراة الأهلي والاتحاد بصالة حسن مصطفى

الصحة: 27 إصابة في حادث انهيار مدرج حسن مصطفى والدفع بـ21 سيارة إسعاف

بسبب مشرد .. رئيس الوزراء البريطاني يقع في موقف محرج

توجيهات من الخطيب بسرعة سفر أكرم توفيق إلى النمسا للعلاج من الإصابة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زفاف التونسية رانيا التومي يثير ضجة على السوشيال ميديا

بعد كلام ياسمين عز.. مافيش حاجة اسمها صوت "شتوي أو صيفي"

20 مقبرة وعشرات من الآثار.. اكتشاف مذهل في قرية مصرية يعيد كتابة التاريخ|صور

ببدلة رقص وشيشة.. صور "حنة" ابنة عصام الحضري تثير الجدل| صور

فيديو

وجبات وشاشة لكل كرسي .. انطلاق قطار تالجو فائق السرعة بمحطات مصر

إجراءات لخفض أسعار الذهب .. ماذا سيحدث الأيام المقبلة؟ |تغطية خاصة

بسبب الفيروس المخلوي .. تحذير جديد من وزارة الصحة | تغطية خاصة

حقيقة التنازل عن موانئ نهر النيل وإلغاء العلاج المجاني| شائعات نفتها الحكومة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

محمد أبو العينين.. دبلوماسية برلمانية فاعلة

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

هند عصام

المومياء الطائرة

عبد المعطى أحمد

دروس عيد النصر

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ