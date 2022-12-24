تحرّك أمني عاجل بعد سقوط مدرّج جماهير صالة حسن مصطفى بـ سوبر السلة

يتوافد عدد من سيارات الإسعاف على صالة حسن مصطفى بعد سقوط جزء من سور أحد المدرجات خلال مباراة سوبر السلة بين الاهلى والإتحاد.

وتلقت مديرية امن الجيزة اخطارا بوقوع حادث داخل صالة حسن مصطفى باكتوبر، وتم الدفع بسيارات الاسعاف وانتقلت قوات الشرطة الي موقع الحادث ويتم الان حصر اعداد المصابين بعدما اشار الفحص الاولي الى اصابة شخص واحد باصابات طفيفة.

و شهدت مباراة الاهلي والاتحاد السكندري لكرة السلة، سقوط احد الأسوار بالمدرجات المخصصة لجماهير الاتحاد

وتوقفت مباراة الاهلي والاتحاد السكندري بعد تعرض إحد الأسوار في مدرجات جماهير الاتحاد السكندري للإنهيار.