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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة.. رونالدو في السعودية غدا| تفاصيل

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

أكد تقرير صحفي، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، سيسافر إلى المملكة العربية السعودية غدا الإثنين، لمتابعة لقاء النصر والهلال في إطار منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن.

وذكر موقع "latarde" الإسباني، أن رونالدو سيكون متواجدًا غدًا الأثنين في ملعب “مرسول بارك" لمتابعة ديربي الرياض، بين النصر والهلال.

وأضاف الموقع أن نادي النصر حسم صفقة رونالد بنسبة كبيرة، وسيكون النجم البرتغالي حاضرًا لمباراة غدًا لمتابعة فريقه الجديد.

وكانت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أكدت توصل نادي النصر إلى اتفاق مع كريستيانو رونالدو للتعاقد معه لمدة موسمين ونصف، مقابل 200 مليون يورو في الموسم الواحد.

يذكر أن رونالدو فسخ تعاقده “مؤخرا” مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بالتراضي، بعد هجوم النجم البرتغالي على إدارة النادي الإنجليزي والمدير الفني الهولندي تين هاج.

القيمة التسويقية لـ رونالدو

وتبلغ القيمة التسويقية لـ كريستيانو رونالدو 20 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

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