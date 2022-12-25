ب2000 جنيه..أفضل موبايلات Honor في 2022

تعمل شركة هونر Honor الصينية على تطوير أحدث هواتفها لتناسب جميع الطبقات بداية من هواتف الفلاجشيب الرائدة أو الهواتف المتوسطة المدى، أو الهواتف رخيصة الثمن، وبعد الركود الاقتصادي الذي يشهده العالم يسعى الكثير من الأشخاص إلى اقتناء هواتف رخيصة الثمن لذلك سنوضح أرخص هذه الهواتف.

هاتف Honor X5

يتميز موبايل Honor X5 بشاشة مقاس 6.5 بوصة مع دقة HD + ولغة تصميم الـ Notch في الجزء الأعلى من الشاشة، على شكل قطرة الماء، كما تأتي الجهة الخلفية من هونر X5 بملمس جلدي وتضم وحدة كاميرات رباعية، لكن الجهاز يفتقر إلى Touch ID ماسح بصمات الأصابع ويعتمد فقط على التعرف على الوجه من خلال الـ Face ID.

Honor X5

ويتميز هاتف Honor X5 بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 8 ميجابكسل مقترنة بفلاش ليد LED، داعم لتصوير لقطات الفيديو بدقة 1080 ميجابيكسل، أما بالنسبة للكاميرا السيلفي الأمامية فهي بدقة 5 ميجابكسل.

تحت الغطاء ، تم تجهيز Honor X5 بمعالج MediaTek Helio G25 ثماني النوى تردد 2 هرتز إلى جانب وحدة معالجة الرسومات الجرافيك PowerVR GE8320. يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 2 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلي على القرص الصلب 32 جيجا بايت قابلة للتوسيع عبر فتحة بطاقة microSD لتصل إلى 1 تيرابايت.

يستمد الهاتف الذكي هونر X5 قوته من وحدة بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، من ناحية البرامج ، يعمل Honor X5 على إصدار Android 12 Go .

يتوفر “هونر إكس 5” بألوان البرتقالي والأزرق المحيطي و الأسود. بالنسبة للسعر فهو يختلف من سوق إلى الآخر، في الأردن ، تم تحديد سعر الهاتف الذكي بـ 75 دولارًا أردنيًا أو حوالي 99 يورو، أي حوالي 2598 ألف جنيه.

هاتف هونر Honor 60 SE

يتميز هاتف هونر Honor 60 SE، بشاشة منحنية من نوع OLED بقياس 6.67 بوصة، تبلغ دقتها 1080x 2400 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية ، وبتغطية 100٪ من التدرج اللوني DCI-P3، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة.

Honor 60 SE

وجاء هاتف هونر Honor 60 SE، بكاميرا رئيسية بدقة 64 مميجا بكسل، متصلة بمستشعر عمق بدقة 2 ميجا بكسل ومستشعر بدقة 8 ميجا بكسل فائق السرعة، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه، وتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

ويعمل هاتف هونر Honor 60 SE، بواسطة معالج ميدياتك من نوع Dimensity 900، والمطور بدقة تصنيع 6 نانومتر، ويدعم شبكات الجيل الخامس 5G، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعتي 128 أو 256 جيجابايت، غير قابلة للتوسعة.

ويحتوي هاتف هونر Honor 60 SE، على بطارية بقوة 4300 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 66 واط، بدون خدمات جوجل، مع واجهة المستخدم Magic UI 5.0، مع نظام التشغيل أندرويد 12.

ويبدأ سعر هاتف هونر Honor 60 SE في السوق المصري من حوالي 5 آلاف و 500 جنيه، وذلك لأصغر نسخة، علما بأن السعر يختلف من متجر لآخر.

هاتف Honor Play 40 Plus

بحسب ما ذكره موقع جيز مو شينا التقني، يحتوي هاتف Honor Play 40 Plus على شاشة نوع IPS LCD ، قياس 6.74 بوصة مع فتحة على شكل نوتش. والشاشة لديها نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 20: 9 ومعدل تحديث يبلغ 90 هرتز ،و تبلغ جودتها HD + بكسل، بدقة 720 × 1600 بكسل.

Honor Play 40 Plus

يتميز الهاتف بمعالج شركة ميدياتيك التايوانية نوع Dimensity 700 وبطارية عملاقة سعة 6000 مللي أمبير في الساعة. و وفقًا لـ Honor ، بمجرد شحنها بالكامل ، يمكن أن توفر ما يصل إلى 23 ساعة من وقت تشغيل الفيديو ، و يدعم الهاتف الشحن السريع بقوة 22.5 وات.

يأتي هاتف Honor Play 40 Plus مزودًا بـ 6 جيجابايت أو 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام، و 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلية . يأتي الهاتف بنظام التشغيل Android 12 OS ، و بواجهة مستخدم Magic UI 6.1.

بالنسبة لإمكانيات التصوير، يضم هاتف Honor Play 40 Plus كاميرا سيلفي بدقة 5 ميجابكسل في الأمام، بينما تحتوي اللوحة الخلفية على كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا مساعدة بدقة 2 ميجابكسل.

و تتضمن بعض الميزات الأخرى للهاتف قارئ لبصمات الأصابع على الجانب ، ودعم 5G ، و Bluetooth 5.1 ، ومنفذ USB-C ، ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 مليمتر.

يبدأ سعر هاتف Honor Play 40 Plus في الصين من 165 دولار (ما يعادل 3300 جنيه مصري) للإصدار 6 + 128 جيجابايت، بينما لم تتضح الأسعار الرئيسية في السوق المصري حتى الآن.