"الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية" ندوة بمركز اعلام الخارجة

عقد مركز إعلام الخارجة بالوادي الجديد اليوم الأحد ندوة حول (إجراءات الدولة للحد من استخدم الأكياس البلاستيكية) بمقر مديرية الزراعة ، وبحضور محمد كامل محمد وكيل المديرية، حيث حاضر فيها الدكتور إبراهيم محمد حسن- مدير إدارة الثقافة الصحية بالشؤون الصحية، و أحمد عبد الخالق سلطان مدير عام إدارة شئون البيئة بالمحافظة،

افتتح الدكتور إبراهيم الندوة بالحديث عن أهمية البلاستيك كمادة مصنعة من مشتقات البترول، يمكن استخدامها بشكل صحى وآمن بشروط وضوابط معينة لاحتوائها على مواد كيميائية قد تتفاعل بشكل مباشر مع الأطعمة خاصة الساخنة، وتهدف المبادرة إلى الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام لعدم إمكانية تدويرها وصعوبة تحللها وتفاعلها بشكل مباشر مع الأطعمة والمشروبات، وبذلك يقع الضرر على كل من الكائنات والبية.

وأشار ابراهيم إلى ان الأضرار الصحية المباشرة للمواد البلاستيكية كما ذكرتها منظمة الصحة العالمية والتى منها: الإجهاض للحوامل، تلوث الجلد الإصابة، الإصابة بمرض السكري، أمراض ضغط الدم ،وأمراض القلب والأوعية الدموية، وأمراض السرطان وغيرها الكثير..

من جانبه أوضح أحمد عبد الخالق سلطان مدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة، أهداف المبادرة أنه والتى تتمثل فى خفض الاستهلاك للفرد إلى 50 كيس سنويا بدلا من 600-700 كيس للفرد بحلول عام 2030، والعمل على منع توزيعها مجانًا، وتعزيز توفير البدائل الأمنة الصديقة للبيئة. وذلك من خلال استهداف توعية جميع فئات المجتمع بأهداف المبادرة، ومشاركة الجهات المعنية لتوفير تلك البدائل فى الأسواق.

وفى ختام اللقاء شدد الدكتورابراهيم على ضرورة تغيير بعض السلوكيات اليومية الخاطئة فيما يخص استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، واستبدالها ببدائل صحية وآمنة مثل استخدام الأكواب الورقية، والشنط المصنوعة من الأقمشة، ومحاولة إعادة تدوير الأكياس أحادية الاستخدام لعمل أشكال فنية وجمالية فى المنزل، مع الإشارة إلى عدد من البدائل الآمنة للبلاستيك والتى تتمثل فى الفولاذ المقاوم للصدأ ( الستانلس ستيل) والزجاج والسيلكون والورق والكرتون وغيرها من المواد القابلة للتحلل.

فعاليات الندوه (1)

فعاليات الندوه (2)

فعاليات الندوه (3)

فعاليات الندوه (4)