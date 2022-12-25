عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية" ندوة بمركز اعلام الخارجة

جانب من الندوه
جانب من الندوه

عقد مركز إعلام الخارجة  بالوادي الجديد اليوم الأحد ندوة حول (إجراءات الدولة للحد من استخدم الأكياس البلاستيكية) بمقر مديرية الزراعة ، وبحضور محمد كامل محمد وكيل المديرية، حيث حاضر فيها الدكتور إبراهيم محمد حسن- مدير إدارة الثقافة الصحية بالشؤون الصحية، و أحمد عبد الخالق سلطان مدير عام إدارة شئون البيئة بالمحافظة،

افتتح الدكتور إبراهيم الندوة بالحديث عن أهمية البلاستيك كمادة مصنعة من مشتقات البترول، يمكن استخدامها بشكل صحى وآمن بشروط وضوابط معينة لاحتوائها على مواد كيميائية قد تتفاعل بشكل مباشر مع الأطعمة خاصة الساخنة، وتهدف المبادرة إلى الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام لعدم إمكانية تدويرها وصعوبة تحللها وتفاعلها بشكل مباشر مع الأطعمة والمشروبات، وبذلك يقع الضرر على كل من الكائنات والبية.

وأشار  ابراهيم إلى ان  الأضرار الصحية المباشرة للمواد البلاستيكية كما ذكرتها منظمة الصحة العالمية والتى منها: الإجهاض للحوامل، تلوث الجلد الإصابة، الإصابة بمرض السكري، أمراض ضغط الدم ،وأمراض القلب والأوعية الدموية، وأمراض السرطان وغيرها الكثير..

من جانبه أوضح  أحمد عبد الخالق سلطان مدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة، أهداف المبادرة أنه والتى تتمثل فى خفض الاستهلاك للفرد إلى 50 كيس سنويا بدلا من 600-700 كيس للفرد بحلول عام 2030،  والعمل على منع توزيعها مجانًا، وتعزيز توفير البدائل الأمنة الصديقة للبيئة. وذلك من خلال استهداف توعية جميع فئات المجتمع بأهداف المبادرة، ومشاركة الجهات المعنية لتوفير تلك البدائل فى الأسواق.

وفد زراعة البرلمان يستمع لمشكلات مزارعي الوادي الجديد.. ورئيس اللجنة يعد بمتابعة حلها

وفى ختام اللقاء شدد الدكتورابراهيم على ضرورة تغيير بعض السلوكيات اليومية الخاطئة فيما يخص استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، واستبدالها ببدائل صحية وآمنة مثل استخدام الأكواب الورقية، والشنط المصنوعة من الأقمشة، ومحاولة إعادة تدوير الأكياس أحادية الاستخدام لعمل أشكال فنية وجمالية فى المنزل، مع الإشارة إلى عدد من البدائل الآمنة للبلاستيك والتى تتمثل فى الفولاذ المقاوم للصدأ ( الستانلس ستيل) والزجاج والسيلكون والورق والكرتون وغيرها من المواد القابلة للتحلل. 

فعاليات الندوه (1)
فعاليات الندوه (1)
فعاليات الندوه (2)
فعاليات الندوه (2)
فعاليات الندوه (3)
فعاليات الندوه (3)
فعاليات الندوه (4)
فعاليات الندوه (4)
فعاليات الندوه (5)
فعاليات الندوه (5)
اخبارمحافظةالوادي الجديد الوادى الجديد الصحة العالمية منظمة الصحة العالمية مديرية الزراعة تلوث السرطان الزراعة الصحة خفض الإستهلاك أكياس البلاستيك توزيعها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 960 جنيها.. الذهب يتراجع بقوة بعد رفع الفائدة وعيار 21 مفاجأة

سيارته تهشمت.. فنان شهير يتعرض لحادث سير| تفاصيل

الدولار يسقط بالسوق السوداء.. تراجع 12 جنيها ومفاجأة في سعره الآن بالبنوك

يظهر أمام الأهلي اليوم .. شوبير يكشف اسم لاعب جديد ينضم إلى الزمالك

مختصما محمود الخطيب.. قرار عاجل من مجلس الدولة بشأن عمومية النادي الأهلي

الدولار بـ23 جنيها والذهب ينهار.. 3 مفاجآت تسعد المصريين بعد رفع الفائدة

مش هيلعب.. شرط صارم من الفيفا لإنهاء أزمة غرامة كهربا

الأتوبيس اتعجن.. إصابة 17 طالبا في حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل بجمصة

موضوعات متعلقة

محافظ الوادي الجديد ووفد "زراعة النواب" يتفقدون جمعية تنمية المجتمع بالبشندي

ترشيحاتنا

آداب الإسلام عند رؤية الرعد والبرق والمطر.. وماذا يقال؟ المفتي يجيب

مفاجأة بشأن سعر عيار 21..شعبة الذهب تكشف التفاصيل..فيديو

“التضامن الاجتماعي”: تسديد ديون 451 من الغارمين والغارمات بتكلفة 8,5 مليون جنيه

الحكومة: الإفراج عن بضائع بـ 300 مليون دولار تضم السلع الغذائية والزيوت والأعلاف

بالتعاون مع الأزهر.. قومي المرأة ينظم ورش عمل للمقبلين على الزَّواج

القوى العاملة تعلن عن توفير 100 فرصة عمل بشركة سويسرية..تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بيجامة لافتة.. نسرين طافش تتألق بملابس الكريسماس| شاهد

بالأحمر الناري.. سر لقاء رانيا يوسف مع أحمد الفيشاوي

بعد "أرجل الفراخ".. تناول هذه الأطعمة للحصول على الكولاجين الطبيعي

رفقة زوجها وأولادها.. لقاء الخميسي تتألق بملابس الكريسماس |شاهد

فيديو

كواليس تصادم أتوبيس جمصة المحمل بالطلاب وسيارة نقل

حققت مكاسب غير متوقعة.. حكاية البلوجر رهف وجوز صاحبتها

مهرجانات ورقص وزغاريد الفنانين.. أبرز اللقطات في حفل خطوبة رنا رئيس

سائق توك توك ينهى حياة ابنه الشاب في القليوبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

محمد الغريب

عقلاء.. ولكن؟!

خالد الشناوي

كلمة حق وإنصاف

إلهام أبو الفتح

محمد أبو العينين.. دبلوماسية برلمانية فاعلة

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

هند عصام

المومياء الطائرة

عبد المعطى أحمد

دروس عيد النصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ