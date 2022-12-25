القضاء والإخوان «معركة العدالة وطيور الظلام».. كتاب جديد لـ مصطفى بكرى

صدر مؤخرًا عن دار سما للنشر والتوزيع كتاب «القضاء والإخوان - معركة العدالة وطيور الظلام» للكاتب الصحفى والنائب البرلمانى مصطفى بكرى، ويحوى الكتاب ثمانية فصول فيها: انتخابات الرئاسة، والتشكيك فى القضاة، وإعادة المجلس المنحل، ومعركة النائب العام والإعلان الدستورى، وحصار المحكمة الدستورية، وأحداث الاتحادية، وعدالة القضاء، وخديعة الاستقالة، وأزمة مشروع قانون السلطة القضائية، وعودة النائب العام الشرعى.

ويتضمن الكتاب معلومات تنشر للمرة الأولى من خلال المقابلات التى أجراها الكاتب مع عدد من رموز القضاء الذين كانوا شهودًا على هذه الفترة التاريخية الخطيرة، والتى يكشفون فيها أسرار ما جرى خلف الستار من محاولات جماعة الإخوان ورئيس الجمهورية فى هذا الوقت من اختراق القضاء ومحاولة السيطرة على أحكامه وإدخال المئات من العناصر الإخوانية إلى النيابة العامة، وتعديل قانون السلطة القضائية بما يتماشى مع التوجهات الجديدة.

ويتناول الكتاب أسرار إقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود وتصدى نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند لقرار الجماعة وصولًا إلى الانتصار لعودته إلى منصبه الشرعى.

ويتعرض الكتاب إلى أسرار صدور الإعلان الدستورى الانقلابى، وحصار المحكمة الدستورية العليا وأحداث الاتحادية وكيف تصدى القضاة لمحاولات الضغط عليهم بهدف تنفيذ التعليمات الصادرة من النائب العام (غير الشرعى) بحبس المتهمين فى هذه الأحداث.

ويرصد الكتاب معلومات فى غاية الأهمية حول تفاصيل الأزمات التى شهدتها الساحة بين القضاة وجماعة الإخوان بدًء من حملات الإخوان ضد النائب العام المستشار عبد المجيد محمود فى مجلس الشعب 2012، مرورًا بانتخابات الرئاسة وحتى عودة النائب العام الشرعى إلى منصبه بحكم قضائى صادر فى 2 يوليو 2013.