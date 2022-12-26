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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الأسد .. حظك اليوم الاثنين 26 ديسمبر 2022 : تخلص من العلاقة المؤذية

برج الأسد وحظك اليوم
برج الأسد وحظك اليوم

نادرًا ما يشعر برج الأسد أنهم وحدهم، لأن التفاعل مع الآخرين يمنحهم الإحساس باحترام الذات والوعي الذي يحتاجون إليه ، ولكن قد يواجهون صعوبة في العثور على أصدقاء قادرين على مواكبة ومتابعة الطاقة العالية التي يحملونها في كل مكان يذهبون إليه.

تعرف على توقعات برج الأسد وحظك اليوم الاثنين 26 ديسمبر 2022 على المستوى العاطفي والصحي والمهني خلال التقرير التالي.

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برج الأسد وحظك اليوم الاثنين 26 ديسمبر 2022

يقول التنبؤ الفلكي اليومي يبدو أنه يوم ممتاز للاحتفال بتطورك المهني مع أحبائك، لقد واجهت الكثير من العقبات في مسار حياتك المهنية، لكنك تواجه تحديات في العمل والآن أنت جاهز لجني ثمار عملك الشاق، قد يشعر أفراد عائلتك بالفخر بك ويجعلونك تشعر بأنك مميز ومحبوب اليوم، قد يؤدي رفع الراتب أو الترقية إلى تعزيز ثقتك بنفسك ويلهمك للقيام بعمل أفضل.

برج الأسد وحظك اليوم مهنيا

قد تتلقى ردًا إيجابيًا من المنظمة التي تقدمت لها، قد يؤدي العمل الجاد والصبر إلى تحقيق النجاح على الصعيد المهني.

برج الأسد وحظك اليوم صحيا

تجنب الوجبات السريعة لمنع الحموضة أو اضطراب المعدة، حاول التأمل للحفاظ على هدوء عقلك.

برج الأسد وحظك اليوم عاطفياً

قد تجد صعوبة في مشاركة مشاعرك مع شريكك، قد يفكر البعض في الخروج من علاقة مؤذية، قد لا يكون شريكك في حالة مزاجية لحل المشكلات اليوم.

برج الأسد خلال الفترة المقبلة

قد يؤدي أطفالك أداءً جيدًا على الصعيد الأكاديمي أو المهني وقد يجلب لك ذلك متعة هائلة.

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