عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خالد نبيل: التعاون مع هانى شاكر له مذاق خاص

هاني شاكر
هاني شاكر

قال الموزع خالد نبيل، إن التعاون الذى يجمعه مع الفنان الكبير هانى شاكر له مذاق خاص، نظراً لحالة الخبرة الكبيرة التى يتمتع بها أمير الغناء العربى، وأغنية "فرق فى الاحساس" تعتبر التعاون السابع الذى جمع بينهما.

وأشار نبيل، إلى أنه تم الاستعانة في الأغنية  بتسجيل الأوركسترا كامل، لذلك خرجت الأغنية بشكل مميز ولاقت إعجاب الجمهور بعد طرحها مباشرة.

وقدم خالد نبيل، مع هاني شاكر من قبل عددة أغنيات كانت البداية مع اغنية "كل كلمة" كلمات هاني عبدالكريم، وألحان محمد المحمدي، فضلاً عن أغانٍ خليجية، مثل "يا حبيبي" من ألحان محمود خيامي، و "يقول يحبني"، و"أغلي بشر"، و"الحيرة" و"كلمة أحبك"، جميعهم من كلمات أسير الرياض،  وألحان خالد جنيدى.

أغنية فرق في الإحساس 

يذكر أن أغنية "فرق في الإحساس" من كلمات إسماعيل رأفت، وألحان وليد سعد، وتوزيع خالد نبيل، وتصدرت تريند يوتيوب فور طرحها مباشرة.

ويعتبر خالد نبيل من أبرز الموزعين في مصر، وسبق وتعاون مع العديد من نجوم الغناء فى العالم العربى، مثل النجمة شيرين عبد الوهاب فى ألبوم "طريقى"، وتحديدًا فى أغنيتى "لسه فى أمل"، و"على مين الملامة"، ووائل جسار فى أغنيتى "متزعلش منى"، و"وعمرى ما نسيتك"، ونوال الزغبى فى أغنية "ولا بحبك"، ونانسى عجرم فى أغنية "اتنين صحاب"،.ورامي عياش اغنية "ساعة الغروب" واليسا أغنية"حكايات"و "ارتاح و عيش"، راغب علامة أغنية  "احضني اكتر"، وآدم فى أغنية "اشمعنى أنا".

هاني شاكر خالد نبيل الموزع خالد نبيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 960 جنيها.. الذهب يتراجع بقوة بعد رفع الفائدة وعيار 21 مفاجأة

الدولار بـ23 جنيها والذهب ينهار.. 3 مفاجآت تسعد المصريين بعد رفع الفائدة

الدولار يسقط بالسوق السوداء.. تراجع 12 جنيها ومفاجأة في سعره الآن بالبنوك

قرار عاجل من مجلس الدولة بشأن دعوى تختصم الخطيب وتخص عمومية الأهلي

مش هيلعب.. شرط صارم من الفيفا لإنهاء أزمة غرامة كهربا

يظهر أمام الأهلي اليوم .. شوبير يكشف اسم لاعب جديد ينضم إلى الزمالك

سيارته تهشمت.. فنان شهير يتعرض لحادث سير| تفاصيل

تواصل الهبوط .. أسعار العملات الأجنبية بالبنك الأهلي في ختام تعاملات الأحد 25 ديسمبر 2022

موضوعات متعلقة

أخبار الفن: معاش استثنائي لنجم مسلسل أرابيسك.. وزفاف ابنه الحضري

أسعار تذاكر حفل حمادة هلال في الإمارات ليلة رأس السنة

نادي سينما دار الأوبرا يعرض فيلم بنات عبد الرحمن | الأربعاء

فيلم ''الأجسام أقرب مما تبدو عليه" يشارك بمهرجان كليرمون فيران الدولي

إيرادات فيلم Avatar 2 تقترب من 700 مليون دولار في السينمات

إحنا كبنات.. مي سليم تطرح أحدث أغانيها على يوتيوب

كارولين عزمي تنتهى من تصوير حكاية لسه فيه أمل

علا غانم تبدأ تصوير مسلسلها الرمضاني أول يناير

ترشيحاتنا

بمشاركة الهند والصين.. روسيا تعلن نهاية عصر هيمنة الدولار

تشكيل المقاولون العرب أمام الزمالك في الدوري

ممكن مساعدة.. إعلامية شهيرة تعلن اختراق حسابها عبر إنستجرام| شاهد

هل يجوز قضاء الظهر بعد صلاة العصر أم يجب الترتيب؟.. الإفتاء تجيب

المصري يخطف فوزا مثيرا على حساب الإسماعيلي بالدوري

مفاجأة .. الأكل الحراق يعالج هذه الأمراض وينسف الكرش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحلى من بناتها.. إطلالة زوجة الحضري في حفل زفاف نجلتها| شاهد

رفقة عائلتها بملابس بابا نويل .. نيكول سابا تستعرض جمالها | شاهد

بطريقة مختلفة.. درة تحتفل بالكريسماس بفستان لامع| شاهد

بيجامة لافتة.. نسرين طافش تتألق بملابس الكريسماس| شاهد

فيديو

بدلة رقص وشيشة.. لقطات مثيرة في حنة وزفاف ابنة عصام الحضري|فيديوجراف

كواليس تصادم أتوبيس جمصة المحمل بالطلاب وسيارة نقل

حققت مكاسب غير متوقعة.. حكاية البلوجر رهف وجوز صاحبتها

مهرجانات ورقص وزغاريد الفنانين.. أبرز اللقطات في حفل خطوبة رنا رئيس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

محمد الغريب

عقلاء.. ولكن؟!

خالد الشناوي

كلمة حق وإنصاف

إلهام أبو الفتح

محمد أبو العينين.. دبلوماسية برلمانية فاعلة

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

هند عصام

المومياء الطائرة

عبد المعطى أحمد

دروس عيد النصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ