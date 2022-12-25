خالد نبيل: التعاون مع هانى شاكر له مذاق خاص

قال الموزع خالد نبيل، إن التعاون الذى يجمعه مع الفنان الكبير هانى شاكر له مذاق خاص، نظراً لحالة الخبرة الكبيرة التى يتمتع بها أمير الغناء العربى، وأغنية "فرق فى الاحساس" تعتبر التعاون السابع الذى جمع بينهما.

وأشار نبيل، إلى أنه تم الاستعانة في الأغنية بتسجيل الأوركسترا كامل، لذلك خرجت الأغنية بشكل مميز ولاقت إعجاب الجمهور بعد طرحها مباشرة.

وقدم خالد نبيل، مع هاني شاكر من قبل عددة أغنيات كانت البداية مع اغنية "كل كلمة" كلمات هاني عبدالكريم، وألحان محمد المحمدي، فضلاً عن أغانٍ خليجية، مثل "يا حبيبي" من ألحان محمود خيامي، و "يقول يحبني"، و"أغلي بشر"، و"الحيرة" و"كلمة أحبك"، جميعهم من كلمات أسير الرياض، وألحان خالد جنيدى.

أغنية فرق في الإحساس

يذكر أن أغنية "فرق في الإحساس" من كلمات إسماعيل رأفت، وألحان وليد سعد، وتوزيع خالد نبيل، وتصدرت تريند يوتيوب فور طرحها مباشرة.

ويعتبر خالد نبيل من أبرز الموزعين في مصر، وسبق وتعاون مع العديد من نجوم الغناء فى العالم العربى، مثل النجمة شيرين عبد الوهاب فى ألبوم "طريقى"، وتحديدًا فى أغنيتى "لسه فى أمل"، و"على مين الملامة"، ووائل جسار فى أغنيتى "متزعلش منى"، و"وعمرى ما نسيتك"، ونوال الزغبى فى أغنية "ولا بحبك"، ونانسى عجرم فى أغنية "اتنين صحاب"،.ورامي عياش اغنية "ساعة الغروب" واليسا أغنية"حكايات"و "ارتاح و عيش"، راغب علامة أغنية "احضني اكتر"، وآدم فى أغنية "اشمعنى أنا".