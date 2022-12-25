إحالة مدير ومعلمي مدرسة إعدادية بنجع حمادي للتحقيق لغيابهم عن العمل

قرر راجح صابر الطيب، مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمال قنا ، إحالة مدير مدرسة الشهيد عمر حسن الإعدادية المشتركة بـ "حاجر هو"، وأعضاء هيئة التدريس، للتحقيق؛ لتغيبهم عن العمل وعدم تواجدهم بمقار عملهم.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة لمدير عام إدارة نجع حمادى التعليمية، لعدد من المدارس، لمتابعة انتظام العملية التعليمية.

وترأس مدير عام الإدارة التعليمية بنجع حمادى، لجنة مكونة من: هاني صبحي، موجه أول مالي وإداري ، وكاظم محمد صديق، عضو قانوني ، وأحمد عبد الناصر، مسؤول أمن الإدارة، لمتابعة سير العملية التعليمية بالمدرسة، وتبين عدم تواجد مدير المدرسة وهيئة التدريس بمقار عملهم، فقرر إحالتهم للشؤون القانونية للتحقيق.

كما زار مدير عام الإدارة، مدرسة الدكتور يوسف إسماعيل الإعدادية المشتركة بالألومنيوم، للوقوف علي مدى انضباط العمل ، والاستعداد لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الأول.

و أشار الطيب، إلى أن الجولة تأتى تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بتكثيف الزيارات الميدانية اليومية للمدارس لمتابعة انضباط سير العملية التعليمية، و الوقوف علي استعدادات المدارس لانعقاد امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2022-2023.