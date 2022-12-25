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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة تنفذ 58 ألفا و563 عملية تداول اليوم الأحد

البورصة المصرية
البورصة المصرية

كشفت البورصة المصرية عن تنفيذ 58 ألفا و563 عملية تداول خلال تعاملات اليوم الأحد أول جلسات الأسبوع بإجمالي قيمة تداول   نحو 3 مليارات جنيه بكمية تداول 650 مليون سهم.

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأحد، اول الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة، وخسر رأس المال السوقي 5.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 941.564 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 14385 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 2528 نقطة.

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البورصة تخسر 5.3 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الأحد

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وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 17346 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 5917 نقطة.
 

تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة
 

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.85% ليغلق عند مستوى 2704 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.95% ليغلق عند مستوى 3995 نقطة.

البورصة تداول مليون سهم أول جلسات الأسبوع ايجي اكس

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