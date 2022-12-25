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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بشرى للمواطنين.. الحكومة تكشف عن موعد انخفاض الأسعار.. فيديو

مدبولي
مدبولي

قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنه تم الإفراج عن أعلاف بقيمة 900 مليون دولار منذ شهر أكتوبر وحتى الآن، موضحا أن هذه الإفراجات ستحدث أثرا خلال الفترة المقبلة.

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وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن أزمة الارتفاع الكبير في الأسعار، سوف تستغرق فترة حتى يعود التوازن وتنخفض مجددا بعد زيادة العرض. 


ولفت السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أن الفترة المقبلة لن تشهد صراع أولويات في الإفراجات الجمركية مثل الأيام الماضية، والتي كانت تحدث بسبب نقص العملة الصعبة.


وأشار إلى أن السبيل الوحيد لمواجهة التضخم هو زيادة المعروض من السلع، لافتا إلى أن الحكومة تضع نصب أعينها توفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج وكل ما يلزم المصانع للعمل بطاقتها القصوى.
 

مجلس الوزراء نادر سعد السفير نادر سعد الإفراجات الحكومة

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