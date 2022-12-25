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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مع شجرة الكريسماس.. أسما إبراهيم تحتفل بالعام الميلادي الجديد

أسما إبراهيم
أسما إبراهيم

 

احتفلت الإعلامية أسما إبراهيم بأعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية الجديدة، ونشرت جلسة تصوير جديدة عبر حسابها الرسمي على انستجرام.

وظهرت أسما إبرهيم بإطلالة جذابة، مرتدية فستان اخضر اللون واعتمدت مكياج جذاب وتركت شعرها منسدلا بطريقة أنيقة وعلقت قائلة "عيدميلاد مجيد"


واحتفلت الإعلامية أسما إبراهيم بخطبتها من المطرب الشاب موسى مؤخرًا، حيث أعلنت ذلك عبر حسابها الشخصي وكان في شهر سبتمبر الماضي في حفل عائلي.

 

وتقدم أسما إبراهيم برنامج حبر سري، في موسمه الثالث، على قناة القاهرة والناس، يومي الخميس والجمعة، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، وتستضيف من خلاله العديد من نجوم الفن والرياضة بمصر والوطن العربي.

برنامج حبر سري

يأتي الموسم الثالث للبرنامج بعد النجاح الكبير الذى حققه بالموسم الاول والثانى، وأعلنت الإعلامية أسما إبراهيم بأن هذا الجزء سيكون به الكثير من المفاجآت المختلفة عن المواسم السابقة .

 

 

 

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IMG_٢٠٢٢١٢٢٥_١٥٤٧١٩
العام الميلادى الجديد إطلالة جذابة الكريسماس فستان اخضر الإعلامية أسما ابراهيم برنامج حبر سري

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