محمد مصيلحي يبكي على الهواء ويوجه رسالة مهمة للجماهير المصرية.. فيديو

بكى محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، على الهواء؛ بسبب أحداث مباراة الأمس بين فريقه والأهلي في سوبر السلة.

وقال محمد مصيلحي في تصريحات عبر قناة “أون تايم سبورت”: “جميع الحالات خرجت من المستشفى لكن حالة إسلام هي الوحيدة المتواجدة حالياً في مستشفى مصر الدولي”.

وتابع مصيلحي: “بقول للناس مفيش حاجة دائمة، العلاقات الإنسانية هي اللي دائمة، لازم ناخد درس من الموقف دا، الكورة دي ولا حاجة”.

رسالة محمد مصيلحي للجماهير

واختتم مصيلحي: “ربنا يسترها على الناس كلها واتمنى أن إسلام يعدي من الموقف دي ويقوم بالسلامة، الدنيا مش مستاهلة، مفيش حاجة مستاهلة خالص، أنا تعبان من إمبارح لازم جماهير الأندية كلها تتعلم السلوكيات شوية، حابب أشكر جماهير ومسئولي النادي الأهلي ووزير الرياضة ووزير الصحة كله كان على قد المسئولية”.

" src=" ">