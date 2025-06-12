البورصة المصرية تستهل جلسة الخميس بتراجع جماعي وخسائر سوقية 16 مليار جنيه

شهدت مؤشرات البورصة المصرية تراجعًا جماعيًا في مستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، التي تُعد نهاية تداولات الأسبوع، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي ضغطت على حركة السوق.

وخسر رأس المال السوقي نحو 16 مليار جنيه خلال أول 10 دقائق من الجلسة، ليهبط إلى مستوى 2.316 تريليون جنيه.

وجاءت مؤشرات السوق على النحو التالي

هبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.96% مسجلًا 32,619 نقطة.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.93% إلى 40,709 نقطة.

انخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.89% ليصل إلى 14,653 نقطة.



كما شمل التراجع مؤشرات الأسهم الصغيرة والمتوسطة:

تراجع مؤشر "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.86% مسجلًا 9,779 نقطة.

انخفض مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.93% إلى 13,255 نقطة.

سجل مؤشر الشريعة الإسلامية تراجعًا بنسبة 0.82% ليصل إلى 3,405 نقطة.



ويأتي هذا الأداء في ظل ترقب المستثمرين لتداعيات الأوضاع الإقليمية، إلى جانب عمليات جني أرباح على بعض الأسهم القيادية.