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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أمطار غزيرة تغرق طريق الواحات من بداية حدائق الأهرام وتعطل حركة المرور

صدى البلد

شهد طريق الواحات من بداية حدائق الاهرام ، أمس الأحد، أمطار غزيرة  مما أدى إلى غمر الطريق بمياه الأمطار.

 

وتسببت الأمطار في غرق الطريق وتعطيل حركة المرور على خلفية صعوبة التنقل و أزمة سير كبيرة.

 

طقس الاثنين

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا  الإثنين ،  استمرار انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس خريفى مائل للبرودة في الصباح الباكر،  لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد،  معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد،  مائل البرودة فى أول الليل بارد فى أخره على أغلب الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد غدا أمطار  خفيفة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى بنسبة حدوث 20٪ ، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على شمال الوجه البحرى وخليج السويس ومدن القناة بنسبة حدوث 30٪، وأمطار  خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية قد تصل لحد السيول على شمال سيناء .

 

سقوط الأمطار

بالإضافة إلى أن بداية من الغد ستكون الأمطار أقل مقارنة باليوم نتيجة مرور منخفض  جوي بالبلاد، لافتة إلى أنه "من الممكن أن تتشكل السيول غدا في سيناء نتيجة لاستمرار  سقوط الأمطار".

وأن الأمطار ستقل على القاهرة الكبرى خلال ساعات، ومع صباح غد ستكون كميات الأمطار قليلة وستنحصر في 

القاهرة فقط".

جنوب سيناء الأرصاد الجوية شمال سيناء درجات الحرارة هيئة الأرصاد الجوية

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