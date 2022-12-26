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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رامز جلال يروج لفيلمه الجديد أخي فوق الشجرة.. شاهد

صدى البلد

روج الفنان رامز جلال ، لفيلمه الجديد «أخي فوق الشجرة» ونشر البوستر الدعائي للفيلم عبر حسابه الشخصى بموقع “إنستجرام ”. 

 

وعلق رامز جلال “ فيلم #أخي_فوق_الشجرة في اجازة نصف العام وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر ”. 

 

و طرحت الشركة المنتجة لفيلم “أخي فوق الشجرة” البرومو الرسمي للعمل، وهو من بطولة رامز جلال، وذلك تمهيداً لعرضه في السينمات في اجازة نصف العام.

 

ونشر رامز جلال، البرومو من خلال حسابه الرسمي على “الانستجرام” وعلق عليه قائلاً: “بسم الله توكلنا على الله واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصاحبه وسلم، والله المستعان، وربنا يتمها على خير و يكملها بالستر .. فيلم أخي فوق الشجرة في اجازة نصف العام باذن الله".

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