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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نادي نواذيبو يعزز صدارته للدوري الموريتاني الممتاز

صدى البلد

فاز نادي نواذيبو متصدر الدوري الموريتاني لكرة القدم مساء الأحد في نواكشوط على نادي الجمارك صاحب الترتيب الرابع برباعية مقابل هدف وحيد في ختام الجولة الثانية عشر من الدوري الموريتاني الممتاز لكرة القدم ليعزز بذلك صدارته للدوري بثمانة وعشرين نقطة وذلك بالرغم من أنه مازالت لدية مباراة مؤجلة بسبب معسكر تدريبي للمنتخب.

 


وعلى صعيد متصل فاز نادي كينغ نواكشوط على الشرطة بثلاثية نظيفة مساء الأحد في ملعب شيخا في نواكشوط ليرتفع رصيده إلى 25 نقطة ويحل ثالثا ويبقى نادي الشرطة عاشرا باحد عشر نقطة.
من جانبه تعادل نادي تفرغ زينه مع نادي كيهيدي بدون أهداف ليصبح رابعا بتسع عشر نقطة ويبقى نادي الجمارك خامسا بثمانية عشر نقطة.

 


وكان نادي حديد موريتانيا قد تعادل مع نادي لكصر بدون اهداف وهي نفس النتيجة التي انتهى بها لقاء الدرك واترارزة في حين فاز الحرس على الوئام بهدف دون رد وفاز الشمال على نادي انتر نواكشوط بهدفين لهدف.
 

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