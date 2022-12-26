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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصاب ولا مغضوب عليه .. تعليق نارى لـ نبيل الحلفاوى بعد تعادل الاهلى | شاهد

صدى البلد

نشر الفنان نبيل الحلفاوى ، تغريدة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ”. 

 

وكتب نبيل الحلفاوى “ هي إيه حكاية شادي؟ مصاب ولا موقوف ولا مغضوب عليه؟ ”.

 

و فرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة التعادل السلبي أمام الأهلي، فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب السلام، ضمن الجولة التاسعة من منافسات الدوري المصري.
التعادل رفع رصيد الأهلي إلى 23 نقطة فى صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما ارتفع رصيد سموحة عند النقطة الثامنة فى المركز الـ13 من جدول ترتيب الدوري . 
ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا، على استاد القاهرة، يوم الأربعاء القادم، في تمام الساعة السابعة مساءً.

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