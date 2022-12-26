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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيم حسن يرد على منتقدي حسام وترشيحه لتدريب المنتخب

صدى البلد

قال إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي المصري البورسعيدي، إن حسام حسن المدير الفني لفريق المصري يستحق الحصول على فرصة في قيادة منتخب مصر في الفترة المقبلة، عقب تولي أكثر من مدرب أجنبي تدريب المنتخب في أوقات سابقة دون فائدة فنية.

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وأضاف حسن خلال تصريحات تليفزيونية: البعض يروج لأن حسام حسن ممنوع من تدريب المنتخب بسبب عصبيته وهو أمر غير صحيح على الإطلاق، والأمر اختلف تمامًا عن أي وقت سابق.

 

وأردف قائلا: “حسام حسن يستحق الحصول على فرصة في تدريب منتخب مصر”.

 

وواصل مدير الكرة بالمصري: أكرم توفيق لاعب قوي وأدائه رجولي، ولكن يجب أن ينصحوا اللاعب بالتدخل بعقل أكثر من ذلك بدلًا من التعرض للإصابة، ومحمد هاني لاعب مميز في الجبهة اليمنى ولكنه يحتاج إلى مساندة جماهير الأهلي.

 

وعن احتياجات فريقه، قال: المصري يحتاج إلى تدعيم في كافة المراكز في فترة الانتقالات الشتوية القادمة في يناير، والفريق يعاني من غيابات عديدة بسبب الإصابات ونحن نعمل على إعادة المصري للطريق الصحيح من جديد في مسابقة الدوري الممتاز.

واختتم إبراهيم حسن: المصري يستحق الفوز على الإسماعيلي واقتناص الثلاث نقاط في مسابقة الدوري الممتاز، وعلاقتنا بنادي المصري وجماهيره أبدية، ونحن نحب العمل في النادي من أجل إسعاد جماهير بورسعيد لذلك وافقنا على العودة دون تردد.

 

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