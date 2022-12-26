راغب علامة يهنئ الجمهور بعيد الميلاد المجيد

هنا الفنان راغب علامة ، الجمهور بعيد الميلاد المجيد وذلك من خلال تغريدة نشرها عبر حسابه بموقع تويتر .

وكتب راغب علامة " #الميلاد هو مناسبة #الحب والفرح والعطاء والتّسامح والسّلام.. أعاد الله هذه المعاني السّامية على الجميع بالسّعادة والأمل والأمان والرجاء بغدٍ أفضل ومستقبل مُشرق يحمل أماني هذا العيد. #ميلاد_مجيد وكلّ عام وأنتم بخير ".

ويذكر أنه تصدر الفنان راغب علامة، مؤشرات البحث جوجل وذلك بعد إحيائه حفلا غنائيا ضخما ضمن فعاليات موسم الرياض.

وقدم راغب علامة العديد من الأغاني المميزة، وكان من بينها أغنية “اللي باعنا” والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.