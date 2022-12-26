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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دنيا سمير غانم تشارك جمهورها بـ صورة لوالديها.. وتعلق: وحشتوني

صدى البلد

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم ، جمهورها بـ صورة  لوالديها الفنان الراحل سمير غانم والنجمة الراحلة دلال عبدالعزيز، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

وعلقت دنيا سمير غانم “ ربنا يرحمكم يا رب …. وحشتوني”. 

 

يشار إلى أن آخر أعمال دنيا سمير غانم الفنية، مسرحية أنستونا، التي يشارك فيها كلا من: كريم عفيفي، بيومي فؤاد، بسنت صيام، سامي مغاوري، عمرو عبد العزيز، مريم السكري، والعمل من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، وإخراج خالد جلال.

 

وتدور أحداث المسرحية حول مطربة من منطقة شعبية والتي تجسد دورها الفنانة دنيا وتحلم أن تصل إلى النجومية والشهرة، إلى أن تلتقي بالفنان بيومي فؤاد الذي يُجسد دور مايسترو، ويحاول أن يساعدها في تحقيق حلمها ووصولها للنجومية.

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