روسيا تعلن أنها تتحقق من هجوم استهدف أحد قواعدها الجوية.. تفاصيل

أعلن حاكم منطقة ساراتوف الروسية، رومان بوسارجين، أن وكالات إنفاذ القانون الروسية، تتحقق من تعرض قاعدة إنجلز الجوية لهجوم.

وقال رومان بوسارجين، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، عبر حسابه على تطبيق “تليجرام”، إن وكالات إنفاذ القانون تتحقق من المعلومات حول وقوع "حادث في منشأة عسكرية".

وأضاف: "لم تعلن حالات طوارئ في المناطق السكنية بمدينة (إنجلز)، مشيرا إلى أن "مرافق البنية التحتية المدنية لم تتضرر".

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أوكرانية وروسية أن دوي انفجارات سُمع في قاعدة إنجلز الجوية الروسية الواقعة على بعد مئات الأميال من الخطوط الأمامية في أوكرانيا.