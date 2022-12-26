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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عاصفة ثلجية تضرب الولايات المتحدة .. الضحايا تجاوز الثلاثين شخصا ..وهبوب رياح ثلجية في 48 ولاية

عاصفة ثلجية
عاصفة ثلجية

-واشنطن بوست :

  • ضحايا العاصفة الثلجية بالولايات المتحدة تجاوز الثلاثين شخصا
  • هبوب رياح ثلجية في 48 ولاية

 

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أمس الأحد، بأن عدد ضحايا العاصفة الثلجية التي ضربت الولايات المتحدة تجاوز الثلاثين شخصا.

وضربت العاصفة الشتوية المستمرة منذ أيام مناطق عدة بالولايات المتحدة وخلفت 34 قتيلا، حسب الصحيفة الأمريكية.

وأدى الطقس القاسي، وهو مزيج من العواصف الثلجية والبرد الاستثنائي، إلى هبوب رياح ثلجية في 48 ولاية في نهاية الأسبوع.

وأوضحت الصحيفة أن نطاق العاصفة كان غير مسبوق تقريبا، حيث امتد من البحيرات العظمى بالقرب من كندا إلى ريو جراندي على طول الحدود مع المكسيك.

وتتكشف أزمة متفاقمة في بوفالو غرب ولاية نيويورك، حيث تركت عاصفة ثلجية المدينة محاصرة مع عدم تمكن أجهزة الطوارئ من الوصول إلى المناطق شديدة التضرر.

وقالت حاكمة نيويورك كاثي هوشول، وهي من مواليد بوفالو، إن العاصفة التي تهب على المدينة هي "أزمة ذات أبعاد مهولة" وهي "من أسوأ الأسوأ على الإطلاق" مع تساقط ثلوج وصل ارتفاعها إلى ثمانية أقدام (2.4 متر) أمام أبواب المنازل وانقطاع التيار الكهربائي، ما جعل درجات الحرارة الباردة مهددة للحياة.

وفيما بدأت مساحات شاسعة من البلاد تتجاوز العاصفة الهائلة وعادت درجات الحرارة في بعض المناطق إلى معدلاتها الموسمية، ظلت بوفالو تعيش "كارثة كبرى"، وفق ما أفاد مسؤول كبير في وقت مبكر الأحد.

وقالت دائرة الأرصاد الوطنية إن حوالي 60٪ من سكان الولايات المتحدة واجهوا نوعا من التحذيرات أو التحذيرات المتعلقة بالطقس الشتوي، مشيرة إلى أن درجات الحرارة انخفضت بشكل كبير إلى ما دون المعتاد من شرق جبال روكي إلى جبال الأبلاش.

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