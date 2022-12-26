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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رصد أكثر من 40 طائرة حربية صينية تحلق قرب مضيق تايوان.. تفاصيل

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية اليوم الاثنين أن 43 طائرة تابعة للقوات الجوية الصينية عبرت خط المنتصف في مضيق تايوان خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية مع مواصلة بكين أنشطتها العسكرية بالقرب من الجزيرة التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها.

وقالت الصين إنها أجرت "تدريبات هجومية" في البحر والمجال الجوي حول تايوان أمس الأحد ردا على ما وصفته باستفزاز تايبه والولايات المتحدة.

وعبرت الطائرات المشاركة في التوغل الأخير لفترة وجيزة خط المنتصف بمضيق تايوان، وهو منطقة عازلة غير رسمية، وفقا لخريطة قدمتها وزارة الدفاع التايوانية. وقالت الوزارة إنه تم رصد سبع سفن تابعة للبحرية الصينية بالقرب من تايوان.

وقالت الوزارة إن تايوان أرسلت طائرات مقاتلة لإبعاد الطائرات الصينية.

وصعدت الصين ضغوطها في السنوات الأخيرة على‭ ‬الجزيرة المتمتعة بحكم ذاتي لقبول حكم بكين. وتقول حكومة تايوان إنها تريد السلام لكنها ستدافع عن نفسها إذا تعرضت للهجوم.

الدفاع التايوانية طائرة مضيق تايوان الصين تدريبات

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