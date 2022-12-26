مسعود أوزيل يهنئ والدته بعيد ميلادها

هنا مسعود أوزيل نجم منتخب ألمانيا السابق، ولدته بعيد ميلادها ونشر صورة لهما عبر صفحته بموقع فيسبوك.

وكتب مسعود أوزيل: “عيد ميلاد سعيد، أمي! أنا سعيد جداً بوجودك ، أتمنى لكى أولاً الصحة والسلام ، شكرًا على كل حبك ، بحبك - ربنا يحفظك ”.

يذكر أن وجه مسعود أوزيل نجم منتخب ألمانيا السابق، رساله لـ كريستيانو رونالدو لاعب منتخب البرتغال بعد الأخبار المغلوطة التي نشرت علي مدار مشاركته في بطولة كأس العالم قطر 2022 .

وكتب مسعود أوزيل عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : لا أفهم حقًا من أين تأتي هذه السلبية المستمرة من الصحافة حول كريستيانو، تحاول وسائل الإعلام فقط الحصول على نقرات، والنقاد الذين ليس لديهم مهنة بعد الآن يريدون فقط جذب الانتباه باسمه الكبير والمحاولة ليجعله يبدو سيئا.



وأكمل: يبلغ من العمر 38 عامًا - فما هي المفاجأة أنه لم يعد يسجل 50 هدفًا في الموسم بعد الآن؟ يجب أن يكون كل مشجع لكرة القدم سعيدًا برؤيته يلعب كرة قدم عالمية لمدة 20 عامًا - لا أعتقد أن أي شخص من الجيل الجديد سيتمكن من مطابقة أرقامه مرة أخرى. سيكون إلى الأبد في فئته الخاصة.



وأختتم اوزيل قائلا : يجب على الجميع إظهار المزيد من الاحترام لواحد من أعظم الرياضيين في تاريخ الرياضة.