عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مسعود أوزيل يهنئ والدته بعيد ميلادها

صدى البلد

هنا مسعود أوزيل نجم منتخب ألمانيا السابق، ولدته بعيد ميلادها ونشر صورة لهما عبر صفحته بموقع فيسبوك. 

وكتب مسعود أوزيل: “عيد ميلاد سعيد، أمي! أنا سعيد جداً بوجودك ، أتمنى لكى أولاً الصحة والسلام ، شكرًا على كل حبك ، بحبك - ربنا يحفظك ”. 

 

يذكر أن وجه مسعود أوزيل نجم منتخب ألمانيا السابق، رساله لـ كريستيانو رونالدو لاعب منتخب البرتغال بعد الأخبار المغلوطة التي نشرت علي مدار مشاركته في بطولة كأس العالم قطر 2022 .

 

وكتب مسعود أوزيل عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : لا أفهم حقًا من أين تأتي هذه السلبية المستمرة من الصحافة حول كريستيانو، تحاول وسائل الإعلام فقط الحصول على نقرات، والنقاد الذين ليس لديهم مهنة بعد الآن يريدون فقط جذب الانتباه باسمه الكبير والمحاولة ليجعله يبدو سيئا.


وأكمل: يبلغ من العمر 38 عامًا - فما هي المفاجأة أنه لم يعد يسجل 50 هدفًا في الموسم بعد الآن؟ يجب أن يكون كل مشجع لكرة القدم سعيدًا برؤيته يلعب كرة قدم عالمية لمدة 20 عامًا - لا أعتقد أن أي شخص من الجيل الجديد سيتمكن من مطابقة أرقامه مرة أخرى. سيكون إلى الأبد في فئته الخاصة.


وأختتم اوزيل قائلا : يجب على الجميع إظهار المزيد من الاحترام لواحد من أعظم الرياضيين في تاريخ الرياضة.

البرتغال كريستيانو رونالدو كريستيانو كأس العالم مسعود أوزيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع تاريخي في أسعار الذهب.. خسر 640 جنيهًا وعيار 21 الآن مفاجأة

سقوط الدولار الأسود.. تراجع 12 جنيهًا ومفاجأة في السعر الرسمي الآن بالبنوك

اتحاد الكرة يصدر بيان يفيد بهزيمة الزمالك 2-0.. تفاصيل مثيرة

قرار عاجل من كولر بعد تعادل الأهلي مع سموحة في الدوري

الأرصاد تحذر من السيول على هذه المناطق اليوم.. والصغرى تصل لـ4 درجات

تعطيل الدراسة غدًا بـ 4 مناطق.. تفاصيل 24 ساعة من الطقس العاصف والأمطار الغزيرة

متحور يوم القيامة.. الصحة العالمية توضح حقيقة عودة الحظر والإغلاق في العالم

الطن وصل 30 ألف جنيه.. آخر أسعار الحديد والأسمنت الآن

ترشيحاتنا

كولر وعبدالحفيظ والشناوي ينتقدون حكم مباراة الأهلي وسموحة

بعد غياب 42 يوما .. منافسات الدوري الإنجليزى تعود بـ 7 مباريات ساخنة

اقتحام البيوت..الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات فى الضفة والقدس

من أجل دوري الأبطال ومونديال الأندية.. هذه صفقة الأهلي القادمة

شمال سيناء الآن.. برق ورعد وسماء ملبدة بالغيوم وأمطار متقطعة

مضاعفة مبلغ التعويض الإضافي للمؤمن عليه في هذه الحالة بقانون التأمينات الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجمبسوت ملفت.. رضوى الشربيني تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة |شاهد

هتخسي بسرعة.. أسرع رجيم لنحت قوامك وتحويل جسمك لألة حرق دهون

للرجال.. فاكهة خارقة تزيد خصوبتك وتحارب الصلع

أسرع طريقة للتخلص من انسداد الأنف بمكون واحد من مطبخك

فيديو

أشبه بأوروبا.. تساقط الثلوج على جبل اللوز بالمملكة السعودية

متحور يوم القيامة.. فيروس جديد يثير قلق البشرية.. تفاصيل

موقف مصر.. الشتاء الأسوأ والأمطار والثلج تضرب العالم

استقبال حافل.. مئات الإندونيسيين يحملون أسامة الازهري على الأعناق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

محمد الغريب

عقلاء.. ولكن؟!

خالد الشناوي

كلمة حق وإنصاف

إلهام أبو الفتح

محمد أبو العينين.. دبلوماسية برلمانية فاعلة

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

اﻟﻤﺰﻳﺪ