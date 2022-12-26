تصفيات.. موبايل سامسونج Galaxy A03s بـ 1200 جنيه

يستعد العالم للاحتفال بسنة جديدة لذلك تتوالى أفضل العروض المميزة في شهر ديسمبر في المواقع الأجنبية.

وتعتبر أفضل هذه العروض على هاتف سامسونج Samsung Galaxy A03s بخصم على موقع Walmart الأمريكي ليصل سعره النهائي بعد التخفيض إلى 49.88 دولار أمريكي (أي ما يعادل حوالي 1200 جنيه مصري تقريبا).

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مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A03s

يأتى هاتف سامسونج الذكي Galaxy A03s ، بشاشة من نوع LCD، بقياس 6.5 بوصة، والتي تأتى بجودة عرض HD+، بالإضافة إلى نوتش على شكل قطرة ماء، مع معدل تحديث 60 هرتز فى الثانية، ونسبة عرض إلى ارتفاع حديثة، مع قارئ بصمات الأصابع مثبت على جانب الهاتف.

يحتوي هاتف Galaxy A03s، من سامسونج، على كاميرا ثلاثية خلفية، الرئيسية منها تأتى بدقة 13 ميجابكسل، وعدسة لتصوير ماكرو تأتى بدقة 2 ميجا بكسل، مع مستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي والتى تأتى بدقة 5 ميجابكسل.

يتم تشغيل هاتف سامسونج الذكي Galaxy A03s، بمعالج ثماني النواة Helio P35، من إنتاج شركة ميديا تك، مقترناً بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 3 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجا بايت، والذي سيعمل بواجهة المستخدم One UI 3.1، المرتكزة على نظام تشغيل أندرويد 11.

ويحزم هاتف Galaxy A03s من سامسونج، بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير، وشحن سريع بمعدل 75 وات.