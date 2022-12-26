شيرين في 2022.. دخول مصحة وعودة لحسام حبيب وآخرها فيديو بملهى ليلي

مازالت الفنانة شيرين عبد الوهاب تثير الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد انتشار مقطع لها أثناء تواجدها في لبنان، وهي تقوم بالرقص وصفه البعض بالهستيري علي أغنيتها “ اه يا ليل ” في أحد الأماكن المخصص للسهر، وبرفقتها زوجها الفنان حسام حبيب.

وعلي ما يبدو أن شيرين عبد الوهاب في عام 2022 مازالت تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي وتثير الجدل، فعلي مدار هذا العام كانت هي الاسم الأبرز التي يتداوله الجميع.

القصة بدأت في مثل تلك الأيام من العام الماضي حين ظهرت شيرين عبد الوهاب وهي حليقه الرأس، وتم إعلان خبر طلاقها من زوجها حسام حبيب، لتكون صافرة البداية لتردد اسم الفنانة الشهيرة علي مدار العام.

يوليو :

كان الشهر الأبرز في حياة شيرين هذا العام حين خرجت في مداخلة مع لميس الحديدي كشفت فيها عن العديد من التفاصيل حول علاقتها بـ حسام حبيب ، واتهمته بالعديد من الأمور ومنها سرقة سيارة تابعة لها، مؤكدة أنها لن تعود له مهما حدث.

أغسطس :

حسام يتهم شيرين :

المطرب حسام حبيب هاجم طليقته شيرين عبد الوهاب فور معرفته بتحضيرها أغنية جديدة بعنوان غاب الفرح.

وأكد حسام حبيب فى تصريحات صحفية أنه يمتلك أغنية غاب الفرح وجميع التنازلات الخاصة بهذه الأغنية باسمه وليس باسم شخص آخر، معلنا قيامه بمقاضاة شيرين عبد الوهاب فى حين طرح الأغنية.

بلاغ للنائب العام ضد حسام حبيب :

تقدم المستشار ياسر قنطوش محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب ببلاغ للنائب العام، حمادة الصاوي، ضد طليقها الفنان حسام حبيب، وذلك بعد اتهامه لها بالاستيلاء على أغاني ألبومه الجديد، ومنها أغنية غاب الفرح.

سبتمبر :

رقص علي المترو:

ظهرت شيرين عبد الوهاب في فيديو مسرب مع في إحدي الحفلات وهي ترقص علي أغنيتها الجديدة المترو مع أحد الأشخاص.

أكتوبر 2022 :

ظهور مع صاحبة السعادة :

ظهرت الفنانة شيرين عبد الوهاب مع إسعاد يونس في برنامج صاحبى السعادة في حلقة غنائية.

الحدث الأهم :

تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، ترند موقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ” بعد مكالمة شقيقها محمد مع الإعلامي عمرو أديب وتأكيده باصطحابها إلى أحد المستشفيات للعلاج رغما عنه.

تصريحات حسام حبيب :

خرج حسام حبيب مع الإعلامي عمرو أديب ليكشف عن تفاصيل الطلاق بينه وبين زوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب، وروى ما حدث في شقة التجمع.

شائعة وفاتها :

أصدر المستشار ياسر قنطوش محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب؛ بيانا بشأن تداول خبر وفاتها، ونفي الأمر كليا مؤكدا أنها بخير.

نوفمبر :

خروجها من المستشفي :

فوجئ الجميع بأن شيرين عبد الوهاب قد خرجت من المستشفي بعد مكوثها هناك ما يقرب من 10 أيام، بالإضافة إلى نشر محاميها الخاص مقطعا صوتيا تطلب منهم الخروج علي الفور.

انفصال عن مدير أعمالها :

وبعد خروجها من المستشفي تم الإعلان عن الانفصال الفني بين شيرين عبد الوهاب ومدير أعمالها ميمي فؤاد، وتردد عن نيتها في العودة ل حسام حبيب وراء هذا الأمر، ليخرج ميمي فؤاد وينفي ذلك، مؤكدا أنه يريد أن يرفع الحرج عنها، فيما خرج بيان من شيرين عبد الوهاب تلوح بأن خلافات أدت إلي هذا الانفصال.

عودتها لـ حسام حبيب :

أعلنت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن عودتها رسمياً لطليقها حسام حبيب، وذلك من خلال مداخلتها الهاتفية فى برنامج الحكاية لـ عمرو أديب .

تنازل عن قضايا :

أعلن المستشار ياسر قنطوش محامي النجمة شيرين عبد الوهاب أن الفنانة قررت التنازل عن قضيتها ضد شقيقها محمد عبدالوهاب، مشيرة إلى أنها ترغب في فتح صفحة جديدة مع الجميع حسبما أبلغته.



وأضاف قنطوش في بيان رسمي سوف نتوجه للتنازل عن الدعوي القضائية التي قام برفعها ضد شقيقها والتي اتهمته فيها بالسب والقذف، وذلك رغبة منها في فتح صفحة جديدة مع الجميع.



فيديو مسرب :

تصدرت المطربة شيرين عبد الوهاب محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، بسبب قيام والد زوجها حسام حبيب بنشر مقطع فيديو لها مع زوجها في لحظة خاصة وتلقائية دون علمهما.