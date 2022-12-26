عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شيرين في 2022.. دخول مصحة وعودة لحسام حبيب وآخرها فيديو بملهى ليلي

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

مازالت الفنانة شيرين عبد الوهاب تثير الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد انتشار مقطع لها أثناء تواجدها في لبنان، وهي تقوم بالرقص وصفه البعض بالهستيري علي أغنيتها “ اه يا ليل ” في أحد الأماكن المخصص للسهر، وبرفقتها زوجها الفنان حسام حبيب.

 

وعلي ما يبدو أن شيرين عبد الوهاب في عام 2022 مازالت تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي وتثير الجدل، فعلي مدار هذا العام كانت هي الاسم الأبرز التي يتداوله الجميع. 

 

القصة بدأت في مثل تلك الأيام من العام الماضي حين ظهرت شيرين عبد الوهاب وهي حليقه الرأس، وتم إعلان خبر طلاقها من زوجها حسام حبيب، لتكون صافرة البداية لتردد اسم الفنانة الشهيرة علي مدار العام. 

يوليو : 

كان الشهر الأبرز في حياة شيرين هذا العام حين خرجت في مداخلة مع لميس الحديدي كشفت فيها عن العديد من التفاصيل حول علاقتها بـ حسام حبيب ، واتهمته بالعديد من الأمور ومنها سرقة سيارة تابعة لها، مؤكدة أنها لن تعود له مهما حدث.

أغسطس :

حسام يتهم شيرين : 

المطرب حسام حبيب هاجم طليقته شيرين عبد الوهاب فور معرفته بتحضيرها أغنية جديدة بعنوان غاب الفرح.
 وأكد حسام حبيب فى تصريحات صحفية أنه يمتلك أغنية غاب الفرح وجميع التنازلات الخاصة بهذه الأغنية باسمه وليس باسم شخص آخر، معلنا قيامه بمقاضاة شيرين عبد الوهاب فى حين طرح الأغنية.

 

بلاغ للنائب العام ضد حسام حبيب : 

تقدم المستشار ياسر قنطوش محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب ببلاغ للنائب العام، حمادة الصاوي، ضد طليقها الفنان حسام حبيب، وذلك بعد اتهامه لها بالاستيلاء على أغاني ألبومه الجديد، ومنها أغنية غاب الفرح.

سبتمبر  : 

رقص علي المترو: 

ظهرت شيرين عبد الوهاب في فيديو مسرب مع في إحدي الحفلات وهي ترقص علي أغنيتها الجديدة المترو مع أحد الأشخاص. 

أكتوبر 2022 :

 

ظهور مع صاحبة السعادة : 

 

ظهرت الفنانة شيرين عبد الوهاب مع إسعاد يونس في برنامج صاحبى السعادة في حلقة غنائية.  

الحدث الأهم : 

تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، ترند موقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ” بعد مكالمة شقيقها محمد مع الإعلامي عمرو أديب وتأكيده باصطحابها إلى أحد المستشفيات للعلاج رغما عنه. 

تصريحات حسام حبيب : 

خرج حسام حبيب مع الإعلامي عمرو أديب ليكشف عن تفاصيل الطلاق بينه وبين زوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب، وروى ما حدث في شقة التجمع. 

الجمهور يهاجم شيرين عبد الوهاب بعد الإعلان عن أول حفلاتها بالكويت

12 يناير.. شيرين عبد الوهاب تروج لحفلها في الكويت

شائعة وفاتها : 

 

أصدر المستشار ياسر قنطوش محامي  الفنانة شيرين عبد الوهاب؛ بيانا بشأن تداول خبر وفاتها، ونفي الأمر كليا مؤكدا أنها بخير.

 

نوفمبر  : 

خروجها من المستشفي : 

فوجئ الجميع بأن شيرين عبد الوهاب قد خرجت من المستشفي بعد مكوثها هناك ما يقرب من 10 أيام، بالإضافة إلى نشر محاميها الخاص مقطعا صوتيا تطلب منهم الخروج علي الفور.

 

انفصال عن مدير أعمالها : 

وبعد خروجها من المستشفي تم الإعلان عن الانفصال الفني بين شيرين عبد الوهاب ومدير أعمالها ميمي فؤاد، وتردد عن نيتها في العودة ل حسام حبيب وراء هذا الأمر، ليخرج ميمي فؤاد وينفي ذلك، مؤكدا أنه يريد أن يرفع الحرج عنها، فيما خرج بيان من شيرين عبد الوهاب تلوح بأن خلافات أدت إلي هذا الانفصال. 

 

عودتها لـ حسام حبيب : 

أعلنت الفنانة شيرين عبد الوهاب  عن عودتها رسمياً لطليقها حسام حبيب، وذلك من خلال مداخلتها الهاتفية فى برنامج الحكاية لـ عمرو أديب . 

 

تنازل عن قضايا : 

 

أعلن المستشار ياسر قنطوش محامي النجمة شيرين عبد الوهاب أن الفنانة قررت التنازل عن قضيتها ضد شقيقها محمد عبدالوهاب، مشيرة إلى أنها ترغب في فتح صفحة جديدة مع الجميع حسبما أبلغته.


وأضاف قنطوش في بيان رسمي سوف نتوجه للتنازل عن الدعوي القضائية التي قام برفعها ضد شقيقها والتي اتهمته فيها بالسب والقذف، وذلك رغبة منها في فتح صفحة جديدة مع الجميع.
 

فيديو مسرب : 

تصدرت المطربة شيرين عبد الوهاب محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، بسبب قيام والد زوجها حسام حبيب بنشر مقطع فيديو لها مع زوجها في لحظة خاصة وتلقائية دون علمهما.

شيرين عبد الوهاب صاحبة السعادة لميس الحديدي الفنانة شيرين عبد الوهاب حسام حبيب الفنان حسام حبيب زوجها الفنان حسام حبيب المستشار ياسر قنطوش محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع تاريخي في أسعار الذهب.. خسر 640 جنيهًا وعيار 21 الآن مفاجأة

سقوط الدولار الأسود.. تراجع 12 جنيهًا ومفاجأة في السعر الرسمي الآن بالبنوك

اتحاد الكرة يصدر بيان يفيد بهزيمة الزمالك 2-0.. تفاصيل مثيرة

قرار عاجل من الخطيب عقب تراجع نتائج الأهلي في الدوري

مش في وعيها| وصلة رقص هستيرية لشيرين عبد الوهاب بأحد الملاهي الليلية

خناقة في الزفة.. عريس يعتدي على عروسته بالمحلة لسبب صادم| القصة الكاملة

الأرصاد تحذر من السيول على هذه المناطق اليوم.. والصغرى تصل لـ4 درجات

أبريل 2024.. السيسي يزف خبرًا سارًا لـ المصريين

ترشيحاتنا

حالة واحدة لنهاية العملية العسكرية.. أوكرانيا تتهم روسيا بشن حرب شاملة

ضبط 3 عاطلين بحوزتهما مواد مخدرة بالقليوبية

وزير العدل: معدلات الطلاق فى أول عامين للزواج عالية

بدءا من يناير حتى عيد الفطر.. خطة الحكومة لخفض أسعار السلع

السيسي: عقد الزواج سيكون بإذن لجنة يرأسها قاض ومستشار من الصحة لطمأنة الوالدين

السيسي يوجه رسالة مهمة للمقبلين على الزواج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل ما تاكلها.. خبير مناعة يفجر مفاجأة غير متوقعة عن الفراولة

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

مش شبه بعض.. فساتين زفاف ابنة الحضري تثير الجدل على السوشيال ميديا

من أجل دوري الأبطال ومونديال الأندية.. هذه صفقة الأهلي القادمة

فيديو

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

أشبه بأوروبا.. تساقط الثلوج على جبل اللوز بالمملكة السعودية

متحور يوم القيامة.. فيروس جديد يثير قلق البشرية.. تفاصيل

موقف مصر.. الشتاء الأسوأ والأمطار والثلج تضرب العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

محمد الغريب

عقلاء.. ولكن؟!

خالد الشناوي

كلمة حق وإنصاف

إلهام أبو الفتح

محمد أبو العينين.. دبلوماسية برلمانية فاعلة

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

اﻟﻤﺰﻳﺪ