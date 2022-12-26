الرئيس السيسي : مسارنا يبحث عن ميزانية بعيدة عن ميزانية الدولة .. فيديو

كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي عن حديث دار بينه وبين المسؤول عن الجمعيات الأهلية ، قائلا : " كلمته وسألته عندك ربح ثابت مش مرتبط بتبرعات الناس قالي لا قولتله أنت ماشي غلط " .

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، خلال كلمته بافتتاح مصنعي المستلزمات الطبية والصناعية ومحطة إنتاج الطاقة الثلاثية بأبو رواش : " متعملش مسار منتظم على فرضية غير منتظمة .. المستشفى اللي هتكلفك 20 مليون جنيه يبقى لازم عندك رقم في البنك يطلعلك الـ 20 مليون جنيه عشان يبقا فيه استقرار في علاج المرضى " .

وأكمل " السيسي " : كلمته تاني قالي حجم الطلب زاد والتكلفة زادت ومقدرش أقول لحد جي جمعية خيرية مقدرش أعالجك .. وبربط الموضوع ده بالمسار اللي وجدته عشان نوفرميزانية بعيدة عن ميزاينة الدولة " .

