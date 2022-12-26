عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئيس السيسي : مسارنا يبحث عن ميزانية بعيدة عن ميزانية الدولة .. فيديو

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي عن حديث دار بينه وبين المسؤول عن الجمعيات الأهلية ، قائلا : " كلمته وسألته عندك ربح ثابت مش مرتبط بتبرعات الناس قالي لا قولتله أنت ماشي غلط " .

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، خلال كلمته بافتتاح مصنعي المستلزمات الطبية والصناعية ومحطة إنتاج الطاقة الثلاثية بأبو رواش : " متعملش مسار منتظم على فرضية غير منتظمة .. المستشفى اللي هتكلفك 20 مليون جنيه يبقى لازم عندك رقم في البنك يطلعلك الـ 20 مليون جنيه عشان يبقا فيه استقرار في علاج المرضى " .

وأكمل " السيسي " : كلمته تاني قالي حجم الطلب زاد والتكلفة زادت ومقدرش أقول لحد جي جمعية خيرية مقدرش أعالجك .. وبربط الموضوع ده بالمسار اللي وجدته عشان نوفرميزانية بعيدة عن ميزاينة الدولة " . 
 

السيسي توك شو الرئيس عبد الفتاح السيسي الجمعيات الأهلية المستلزمات الطبية والصناعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع تاريخي في أسعار الذهب.. خسر 640 جنيهًا وعيار 21 الآن مفاجأة

سقوط الدولار الأسود.. تراجع 12 جنيهًا ومفاجأة في السعر الرسمي الآن بالبنوك

اتحاد الكرة يصدر بيان يفيد بهزيمة الزمالك 2-0.. تفاصيل مثيرة

قرار عاجل من الخطيب عقب تراجع نتائج الأهلي في الدوري

مش في وعيها| وصلة رقص هستيرية لشيرين عبد الوهاب بأحد الملاهي الليلية

خناقة في الزفة.. عريس يعتدي على عروسته بالمحلة لسبب صادم| القصة الكاملة

الأرصاد تحذر من السيول على هذه المناطق اليوم.. والصغرى تصل لـ4 درجات

أبريل 2024.. السيسي يزف خبرًا سارًا لـ المصريين

ترشيحاتنا

حالة واحدة لنهاية العملية العسكرية.. أوكرانيا تتهم روسيا بشن حرب شاملة

ضبط 3 عاطلين بحوزتهما مواد مخدرة بالقليوبية

وزير العدل: معدلات الطلاق فى أول عامين للزواج عالية

بدءا من يناير حتى عيد الفطر.. خطة الحكومة لخفض أسعار السلع

السيسي: عقد الزواج سيكون بإذن لجنة يرأسها قاض ومستشار من الصحة لطمأنة الوالدين

السيسي يوجه رسالة مهمة للمقبلين على الزواج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل ما تاكلها.. خبير مناعة يفجر مفاجأة غير متوقعة عن الفراولة

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

مش شبه بعض.. فساتين زفاف ابنة الحضري تثير الجدل على السوشيال ميديا

من أجل دوري الأبطال ومونديال الأندية.. هذه صفقة الأهلي القادمة

فيديو

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

أشبه بأوروبا.. تساقط الثلوج على جبل اللوز بالمملكة السعودية

متحور يوم القيامة.. فيروس جديد يثير قلق البشرية.. تفاصيل

موقف مصر.. الشتاء الأسوأ والأمطار والثلج تضرب العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

محمد الغريب

عقلاء.. ولكن؟!

خالد الشناوي

كلمة حق وإنصاف

إلهام أبو الفتح

محمد أبو العينين.. دبلوماسية برلمانية فاعلة

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

اﻟﻤﺰﻳﺪ