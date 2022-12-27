مصر تواجه التغيرات المناخية بإجراءات استثنائية لمواجهة تحديات الأمن الغذائي والمائي

وزارة البيئة:

120 محطة رصد لنوعية الهواء

السيطرة على ظاهرة السحابة السوداء

58 نقطة للإنذار المبكر لملوثات الهواء

إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات

تنفيذ 552 حملة فحص عادم على الطريق

91 منشأة صناعية لرصد الانبعاثات الصناعية

تجميع أكثر من 2.123 مليون طن من قش الأرز بنسبة 99%

قرض بـ 200 مليون دولار لإدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى



في ظل ما شهده العالم خلال عام 2022 من أزمات متلاحقة أثرت على مختلف الدول دون تفرقة، وتهدد مستقبل الأجيال القادمة بتحديات الأمن الغذائي والمائي وأزمة الطاقة والأزمات الاقتصادية والسياسية.

بذلت مصر جهودا حثيثة لمواجهة التحديات البيئية على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي، خاصة بعد التقدم الذي حققته وزارة البيئة بدعم من القيادة السياسية في وضع ملف البيئة على قائمة أولويات الحكومة لتحقيق الاستدامة البيئية، من خلال دمج حقيقي للبعد البيئي في كافة قطاعات الدولة، وتنفيذ العديد من الاستراتيجيات والمبادرات لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، ورفع الوعى البيئى لدى قطاعات الشعب.

وتحويل التحديات البيئية إلى فرص استثمارية واجتماعية، ونشر مفهوم الاقتصاد الأخضر الدوار، بما يضمن حقوق الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية ومستقبل أفضل. هذا إلى جانب تدعيم دور مصر القيادي على المستوى الإقليمي والدولي في مجال البيئة.

120 محطة رصد لنوعية الهواء

رصدت الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط ملوثات الهواء الأساسية المقررة من قبل منظمة الصحة العالمية من خلال محطات الشبكة حيث تم زيادة عدد محطات الرصد والوصول إلى 120 محطة رصد مجتازة المستهدف ببرنامج الحكومة2018/2022 ، موزعة على جميع المناطق المختلفة بالجمهورية، من أجل المساهمة في تحسين جودة الهواء والحالة البيئية والصحية لتوفير بيانات الرصد الصحيحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة من خلال متخذي القرار والتي تسهم في تحسين المستوى الاقتصاد

الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية

تم زيادة عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الإنبعاثات الصناعية والوصول إلى 91 منشأة صناعية "بزيادة 6 محطات عن العام الماضى" بـ 454 نقطة رصد ، متجاوزا مستهدفات برنامج الحكومة 2018/2022 بنسبة تجاوز 25%.

تشمل العديد من القطاعات الصناعية كصناعة الاسمنت وتصنيع الأسمدة وتوليد الطاقة الكهربائية والحديد والصلب "25 شركة أسمنت + 13 شركة أسمدة + 6 شركة بتروكيماويات+ 28 محطة توليد القوى الكهربية+ 6 شركة حديد وصلب + 2 شركة سيراميك+ 1 شركة زجاج+ 8 معمل تكرير بترول + 1 ألومنيوم"، لتشمل العديد من القياسات المختلفة التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون البيئة.

الإنذار المبكر لملوثات الهواء

تشمل منظومة الإنذار المبكر بوزارة البيئة تشمل كافة مناطق جمهورية مصر العربية المأهولة بالسكان والتي تتناول تأثير العوامل الجوية على جودة الهواء لمدة 3 أيام مقبلة، حيث يتم دراسة 8 قطاعات جغرافية “القاهرة الكبرى – الدلتا – الصعيد – القنال – سيناء – الساحل الشمالي - الصحراء الغربية (الوادي الجديد) - ساحل البحر الأحمر" بـ 58 نقطة دراسة ويتم تحديثها يوميًا من خلال صفحة الإنذار المبكر بموقع وزارة البيئة.

• إعداد تقارير التنبؤ بتأثيرات الحوادث على جودة الهواء وإعداد التقارير الشهرية عن جودة الهواء بدراسة الرياح المؤثرة على القاهرة الكبرى وحصر الظواهر الجوية المتسببة في العواصف الترابية.

مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ فى القاهرة الكبرى

تنفذ الحكومة المصرية المشروع القومي "إدارة تلوث الهواء وَتَغَيُّر المناخ في القاهرة الكبرى" الممول بقرض من البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار والذي تنفذه وزارة البيئة، بهدف الحد من انبعاث ملوثات الهواء وتغير المناخ في قطاعات حيوية بالقاهرة الكبرى وتعزيز القدرة على الإدارة المثلى ومواجهة تلوث الهواء.

وذلك بالتعاون بين وزارة البيئة وكلاً من وزارات التعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنمية المحلية والنقل والصحة والسكان، ومحافظات القاهرة والقليوبية والجيزة وهيئة النقل العام بالقاهرة.

إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات

كما تم الانتهاء من إعداد التصميم الهندسي التفصيلي للمرافق والبنية التحتية الأساسية للمنشأة المتكاملة لإدارة المخلفات بالعاشر من رمضان والتي سيتم انشاؤها على مساحة 1228 فدان وجاري الطرح لبدء التنفيذ.

ويتم التحضير لعدد من الأنشطة الخاصة بتقنين أوضاع العاملين بالقطاع الغير رسمي للمخلفات، بالإضافة إلى الإعداد لتفعيل مسئولية الشركات الكبري المنتجة للمخلفات بكافة أنواعها.

خفض انبعاثات المركبات

اتخذت وزارة البيئة العديد من الاجراءات لخفض انبعاثات المركبات تم شراء 100 أتوبيس كهربائي لصالح هيئة النقل العام بالقاهرة تعزيز القدرات وتغيير السلوك والانتهاء من إعداد دراسة تقييم التأثيرات البيئية والاجتماعية للمخطط الرئيسي والمرافق والبنية التحتية للمجمع المتكامل لإدارة المخلفات الصلبة بالعاشر من رمضان وتم الانتهاء من إعداد "دليل تشغيل المشروع" الذي يتكون من ثلاثة أجزاء: الترتيبات المؤسسية والتنفيذية والمشتريات والإدارة المالية والمتابعة والتقييم.

وقامت الإدارة المالية في المشروع بإعداد الميزانيات التقديرية والفعلية وتقديم التقارير الدورية للجهة المانحة والجهات التخطيطية والأجهزة الرقابية المختلفة في الدولة.

جهود مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة 2022

تتوالى نجاحات وزارة البيئة في إدارة ملف الحد من نوبات تلوث الهواء الحادة المعروفة إعلامياً "بالسحابة السوداء عاماً بعد عام، حيث استطاعت بالتعاون مع الجهات المعنية السيطرة على ظاهرة السحابة السوداء وتحويل التحدي الكبير إلى فرصة اقتصادية من خلال الوعي وتقديم الدعم الفني للأهالي والمزارعين.

وأثمرت الجهود المبذولة تجنب انبعاثات ملوثات الهواء بلغت ما يزيد عن 158653 طن 148961 طن جسيمات صلبة، 7307 طن غاز ثاني أكسيد النيتروجين ، 2386 طن غاز ثاني أكسيد الكبريت وقد تم خلال هذا العام ما يلى:

• تجميع أكثر من 2.123 مليون طن من قش الأرز بنسبة 99% من كمية قش الأرز الناتجة من إجمالي المساحة المنزرعة خلال الفترة من 21 سبتمبر حتى 15 نوفمبر2022 .

•تجميع 138.8 ألف طن من مخلفات حطب الذرة الرفيعة خلال الفترة من 1 أكتوبر حتى 15 نوفمبر2022 .

تكثيف حملات فحص عوادم المركبات خلال المنظومة للتقليل قدر الإمكان من الانبعاثات الملوثة للهواء، حيت وصل إجمالي عدد المركبات التي تم فحصها بالتعاون مع وزارة الداخلية إلى حوالى 12383 مركبة.

التفتيش على ما يقرب من 3455 منشأة والمرور عليهم تنوعت ما بين مكمورة فحم، مسبك، مصنع طوب بالإضافة إلي متابعة تنفيذ قرارات السادة المحافظين بغلق المنشآت الملوثة خلال فترات نوبات تلوث الهواء الحادة.

•ويعد محور التوعية من أهم العوامل التى ساهمت بشكل غير مباشر فى إنجاح منظومة نوبات تلوث الهواء الحادة، حيث وصل عدد الندوات واللقاءات الجماهيرية التى تم تنفيذها هذا العام إلى ما يقرب من 1767 نشاط توعوي

برنامج فحص عادم المركبات على الطرق

تنفيذ 552 حملة فحص عادم على الطريق قامت بفحص عدد 22835 مركبه تجاوز الاختبار منها عدد 16230 مركبه ، وقد تخللت الحملات توعيه المواطنين وقائدي المركبات بأخطار عادم المركبات وضرورة ضبط محركات السيارات، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية.

كما تم تنفيذ إعادة الفحص داخل المركز الفنى لعادم المركبات لـ 4930 مركبه من المركبات التى لم تتجاوز الاختبار الأول كشرط لإعادة تسيير المركبة.

برنامج فحص أتوبيسات هيئة النقل العام

• يتم تنفيذ برنامج سنوي لفحص جميع الأتوبيسات التابعة لهيئة النقل العام بالقاهرة حيث تم خلال عام 2022 فحص أسطول أتوبيسات لعدد 18 جراج مرتين ، بواقع 2467 أتوبيس.

• متابعة تنفيذ خطة البيئة لإحلال وتجديد الأتوبيسات القديمة المتهالكة التي تجاوزت أعمارها التشغيلية 20 عام بأتوبيسات جديدة ،مع متابعة خطة الهيئه لإحلال بعض الأتوبيسات بمحركات تعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من الديزل.