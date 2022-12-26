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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير بحركة طالبان: لو ألقوا قنبلة ذرية لن نتراجع عن منع تعليم النساء

وزير التعليم بطالبان
وزير التعليم بطالبان

صرح وزير التعليم العالي التابع لحركة طالبان في أفغانستان، محمد نديم، إنهم "لو ألقوا علينا قنبلة ذرية لن نتراجع" عن قرار منع التعليم الجامعي للنساء.

وقال نديم في تصريحات تليفزيونية بلهجة حادة نقلا عن قناة "العربية":  "مستعدون لعقوبات توقع علينا من جانب المجتمع الدولي".

وكان قد حذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، من أن حظر حكومة "طالبان" الأفغانية على النساء العاملات في المنظمات غير الحكومية والإنسانية سيعطل توزيع المساعدات وستكون له عواقب وخيمة على الأفغان.

وفي وقت سابق، أمرت "طالبان" جميع المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية في أفغانستان بتعليق عمل الموظفات الإناث.

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