عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

إيقاف التعامل على البطاقة | تحذير عاجل من البنك المركزي لهؤلاء العملاء

المركزي
المركزي

كشف البنك المركزي المصري عن اعتزامه اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية للتحقق من قيام العميل بالسفر من عدمه.

تعليمات مشددة من البنك المركزي بتوفير الدولار للعملاء بالخارج لأغراض التعليم والعلاج

البنك المركزي يرصد ممارسات غير مشروعة تتعلق بسوق النقد الأجنبي

ارجع البنك المركزي في قراره الصادر قبل قليل، عن استخدام عملاء البنوك بطاقات الائتمان من خارج مصر وفي اغراض تسيء لما تم إصدارها بشأنه، معتبرا أن تلك الممارسات تستهدف زعزعة الاستقرار النقدي والمالي للبلاد بالمخالفة لأحكام القانون، وكذا محاولة تحقيق أرباح سريعة بطرق غير مشروعة.

أوضح أن تلك العمليات تجرى  بشكل متواصل تتبع هذه التجاوزات ورصدها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنها، وفقا لما تم رصده لمجموعة من الممارسات غير المشروعة التي تتعلق بسوق النقد الأجنبي حيث وصل حد السحب اليومي من الخارج 55 مليون دولار في اليوم.

واشار البنك المركزي أنه في حال التحقق من عدم سفر العميل أو إساءة استخدام البطاقات فسوف يتم إيقاف التعامل على البطاقة، وإبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتماني، وكذلك الجهات المعنية، لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

البنك المركزي البنك المركزي المصري عملاء البنوك الإجراءات القانونية اللازمة الاستقرار النقدى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش في وعيها| وصلة رقص هستيرية لشيرين عبد الوهاب بأحد الملاهي الليلية

سقوط الدولار الأسود.. تراجع 12 جنيهًا ومفاجأة في السعر الرسمي الآن بالبنوك

تعاملات دون حق.. البنك المركزي: سحب 55 مليون دولار في يوم واحد

انخفاض أسعار الذهب الآن.. وعيار 21 يفقد 100 جنيه

قرار عاجل من الخطيب عقب تراجع نتائج الأهلي في الدوري

السيسي: عقد الزواج سيكون بإذن لجنة يرأسها قاض ومستشار من الصحة لطمأنة الوالدين

هنوفر الدولار.. والزواج بإذن لجنة والطلاق بالتوثيق.. 10 بشاير من الرئيس وموعد تنفيذها

قرار عاجل من الأهلي تجاه اللاعبين بعد التعادل مع سموحة

ترشيحاتنا

بشرى سارة للمزارعين.. زيادة 25% في سعر توريد القمح هذا العام| فيديو

عشاء في ميامي.. تعرف على بداية قصة حب طارق العريان ونيكول سعفان

50 ألف جنيه حافز سنوي لكل أسرة مصرية ملتزمة بتحديد النسل |مقترح

محتاجة كرسي متحرك.. رئيس جامعة القاهرة يستجيب لوالدة طالبة من ذوي الهمم| تفاصيل

كيفية صلاة الحاجة ووقتها وعدد ركعاتها والدعاء الثابت عن النبي

رغم الأزمات العالمية| كيف ساهمت الدولة فى استقرار أسعار مدخلات الزراعة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود القصير.. ميرهان حسين تستعرض جمالها على النيل| شاهد

ثورة تغيير بالأهلي.. 5 مراكز تحتاج للدعم و3 صفقات في الطريق

مرحلة الطفولة وارتباطه بوالده.. أسرار علاقة حماقي مع محمد منير

عائلة الملك.. ناهد السباعي تحتفل بعقد قران شقيقتها

فيديو

احذفه فورا.. تحذيرات من كرتون خطير على هواتف الأطفال "فيديوجراف"

هل كانت في وعيها.. شيرين ترقص لـ حسام حبيب داخل ملهى ليلي "فيديوجراف"

رسائل مهمة من السيسي للمواطنين حول الأسعار والدولار وقناة السويس.. تفاصيل

سعر الذهب والدولار اليوم وحالة ترقب في الأسواق.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

محمد الغريب

عقلاء.. ولكن؟!

خالد الشناوي

كلمة حق وإنصاف

إلهام أبو الفتح

محمد أبو العينين.. دبلوماسية برلمانية فاعلة

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

اﻟﻤﺰﻳﺪ