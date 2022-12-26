أوكرانيا تطالب الأمم المتحدة باستبعاد روسيا من مجلس الأمن الدولي

طالبت وزارة الخارجية الأوكرانية، اليوم /الاثنين/، الأمم المتحدة رسميًا باستبعاد روسيا من من مقعدها الدائم في مجلس الأمن الدولي.

ودعت الخارجية الأوكرانية - في بيان نقلته قناة (الحرة) الأمريكية- "الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى حرمان روسيا الاتحادية من وضعها كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي، واستبعادها كليًا من الأمم المتحدة".

وكان وزير الخارجية الأوكراني، ديمترو كوليبا، قد قال في وقت سابق، إن بلاده تعتزم الدعوة، إلى حرمان روسيا من مقعدها الدائم في مجلس الأمن الدولي.

وفي سياق آخر، حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم، شعبه للصمود خلال الشتاء الحالي من أجل الدفاع عن بلادهم في مواجهة العملية العسكرية الروسية.

وقال زيلينسكي، حسبما نقلت وكالة الأنباء الأوكرانية "يوكرينفورم"، إن "الأوكرانيين سيتحملون هذا الشتاء تمامًا كما تحملوا الهجمات الصاروخية والتهديدات والابتزاز النووي".

وكتب زيلينسكي، عبر تطبيق "تليجرام"، "لقد تحملنا في بداية الحرب، وتحملنا الهجمات والتهديدات والابتزاز النووي والإرهاب والضربات الصاروخية، وسوف نتحمل هذا الشتاء، لأننا نعرف ما الذي نقاتل من أجله".

وتابع:"نحن نمضي قدما عبر الأشواك إلى النجوم مع علمنا بما ينتظرنا في نهاية الطريق ونعتقد أن الفرح سيحل محل الدموع واليأس سيتبعه الأمل والموت ستهزمه الحياة ".

وأضافت الوكالة الأوكرانية أن الرئيس نشر عبر التطبيق مجموعة من الصور عن حياة الأوكرانيين ونضالهم ضد الحرب الروسية.

