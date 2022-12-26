ضرب تجار الدولار| كيف رد الرئيس السيسي على مخاوف المصريين بشأن أسعار السلع

يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي من حين إلى آخر على مصارحة ومكاشفة المصريين عندما تكون هناك حالة من الخوف والقلق فيما بينهم بسبب ما يشاع أو يتردد من أخبار خصوصا إذا كان بعضها يمس الصالح العام أو يتعلق بالدولة.

وافتتح الرئيس السيسي، صباح اليوم الإثنين، مصنعي الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية في مجمع الصناعات الكيماوية بمنطقة "أبورواش" في محافظة الجيزة، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

رسائل حاسمة من السيسي

ووجه الرئيس السيسي، العديد من الرسائل الحاسمة خلال كلمته اليوم كان من بينها:

تأكيد الرئيس السيسي أن الدولة تحاول قدر الإمكان السيطرة على الأسعار.

دعا الرئيس السيسي إلى التكاتف لمواجهة ارتفاع السلع وتخفيف المعاناة عن المواطنين، مؤكدًا حرصه على عدم إخفاء أي حقائق عن الشعب.

مجمع الأسمدة الأزوتية المقرر افتتاحه خلال الفترة المقبلة سيواكب زيادة المساحات الزراعية.

شدد على ضرورة وجود أوعية ادّخارية لدى الوزارات والهيئات المختلفة، مستشهدًا بـ صندوق قناة السويس.

الدولة حرصت على تعزيز الإنتاج المحلي الذاتي من المنتجات والسلع الاستراتيجية وتلك التي يتم استيرادها من الخارج، لتقليص الضغط على الدولار الأمريكي.

شدد الرئيس على أهمية توفير البيانات للمواطنين، منبها إلى أن قلة البيانات تتيح الفرصة للشائعات.

الدولة سعت لإنتاج بعض الصناعات الاستراتيجية كالكلور والغازات الطبية لتوفير الاحتياجات المحلية.

التطورات التي تحدث في العالم في الوقت الراهن تسببت في عدم الشعور بالاستقرار في موضوع التعاقدات، وأدت إلى ارتفاع أسعار المواد والخامات التي كان يتم التعاقد عليها خلال الفترة الماضية.

الدولة تحرص على عدم استيراد بعض المنتجات والمواد من الخارج من أجل زيادة العمالة المصرية وتقليص الطلب على الدولار.

أكد الرئيس السيسي أهمية الاعتماد الذاتي لإنتاج بعض المستلزمات والمنتجات التي يتم استيرادها من الخارج، من أجل تخفيف الضغط على الدولار، رافضا في الوقت ذاته الآراء التي تنتقد التوسع في المشروعات القومية.

في ظل التطورات التي يشهدها العالم الآن، لا يوجد استقرار في التعاقدات، والتكلفة أصبحت زيادة والتوقيتات مختلفة، فنحن بحاجة للتفكير، سواء في الاستيراد من الخارج لأنها من الموضوعات التي لا يمكن الاستغناء عنها.

قرارت الرئيس والحكومة

وثمن الدكتور أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، قرارت الرئيس السيسي والحكومة من أجل استقرار الأسعار، قائلا: إن الدولة اتخذت عددا من الإجراءات للتخفيف عن المواطن والعمل على استقرار الأسعار ومن أهم هذه القرارات الإفراج عن العديد من السلع والمواد الغذائية الأساسية الموجودة بالموانئ.

وأضاف خطاب في تصريحات لـ"صدى البلد": كل هذه الإجراءات التي تتخذها الحكومة تصب في مصلحة المواطن المصري وتخفف من أسعار السلع الغذائية، مشيرا إلى أن اتخاذ قرار بالإفراج عن السلع الغذائية يهدف للضغط على التجار لوقف استغلال نقص السلع وزيادة أسعارها.

ولفت خطاب إلى أن الدولة تتخذ العديد من الإجراءات للإفراج عن السلع وتوفيرها للمواطن بالتعاون بين جميع الوزارات ومنها المالية والتموين، خاصة وأننا مقبلين على شهر رمضان الكريم، الذي يستهلك فيه المواطن أربعة أضعاف استهلاكه الطبيعي بأربعة أضعاف الميزانية، لذلك الدولة تتخذ إجراءات استباقية لتفادي الغش التجاري أثناء رمضان حتى لا يتم التلاعب بالأسعار.