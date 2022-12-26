رسائل مهمة من السيسي للمواطنين حول الأسعار والدولار وقناة السويس.. تفاصيل

قدمت مذيعة صدى البلد تسنيم خيري تغطية خاصة حول أهم تصريحات الرئيس السيسي اليوم حيث قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالأدلاء ببعض التصريحات الهامة بخصوص عدة ملفات، وذلك في حفل افتتاح مصنع إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بأبو رواش.

وبدأ الرئيس السيسي هذه الملفات بالحديث عن ملف قناة السويس، وصرح السيسي بأن رصيد قناة السويس بالبنوك يبلغ حوالي 200 مليار او 300 مليار و أن هذا الدخل سيمكن الدولة من إقامة مشروعات بالمليارات بالتدفق المالي الشهري الموجود من دخل القناة في البنوك بتكاليف تزيد عن 500 مليار بما يزيد على 6 مليارات.

وكشف الرئيس أن قناة السويس جمعت منذ عام 75 أى من 44 سنة حتى اليوم، 200 مليار دولار، وأضاف أنه في حالة إدخار 10٪؜ من دخل القناة خلال 43 عام لكان لدينا 50 مليار دولار الآن.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضاً إن الصندوق الاستثماري لقناة السويس كان حلما، ولابد من وجود أوعية للإنفاق على التطوير، وأضاف أن الصناديق الاستثمارية فرصة لإيجاد حلول خارج ميزانية الدولة، مشرا إلى أن صندوق استثمار وزارة الصحة وفر 70 مليون جنية، وأكد السيسي، إن الدولة توجهت للصناعات الاستراتيجية حتى يكون لديها انتاج ذاتي للمواد التي لا نستطيع الاستغناء عنها..لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو