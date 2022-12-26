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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

المؤتمر: الرئيس السيسي حريص على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوطين الصناعة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أشاد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر صميدة عضو مجلس الشيوخ، بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمصنعي إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بأبورواش في محافظة الجيزة، استكمالًا لمسيرة المشروعات التنموية والخدمية الناجحة في عهد الرئيس السيسي.

وأعلن حزب المؤتمر، في بيان له، أن الرئيس السيسي حريص على تحقيق الاكتفاء الذاتي في الزراعة والصناعة ضمن استراتيجية ورؤية الدولة نحو 2030.

وأشار  حزب  المؤتمر إلى حرص الرئيس السيسي على إرسال رسائل الطمأنة للشعب حول مستقبل توافر السلع والخدمات المقدمة لهم عندما أوضح لهم أن الغلاء عالمي وأنه حريص بقدر الإمكان على عدم الغلاء أكثر من ذلك وتقديم الدولة وأجهزتها الرقابية لدورها في مراقبة الأسعار.

كما أردف المؤتمر، في بيانه، أن من أهم ما يميز الرئيس السيسي دائمًا في أحاديثه خلال افتتاح المشاريع القومية هو حرصه على الإجابة على الأسئلة والاستفسارات التي تشغل الرأي العام

الرئيس السيسي مجلس الشيوخ المشروعات التنموية محافظة الجيزة الصناعات الكيماوية

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